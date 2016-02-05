Вашингтон, 5 февраля, 2016, 05:19 — ИА Регнум. США приведут в готовность системы противоракетной обороны (ПРО) для отслеживания предстоящего запуска ракеты Северной Кореей. Об этом сообщил министр обороны США Эштон Картер, передаёт агентство Reuters.

vmichurinske.ru Отслеживание цели

Как подчеркнул глава Пентагона, в Вашингтоне по-прежнему испытывают опасения в связи с ракетной и ядерной программами КНДР. При этом Картер не стал раскрывать планов по перемещению радаров и дислокации кораблей американских ВМС в связи с предстоящим запуском.

Напомним, ранее японские СМИ сообщили, что КНДР готовится к запуску ракеты дальнего радиуса действия. Ожидается, что запуск может состояться в ближайшие дни.

По словам журналистов, Пхеньян готовится произвести запуск ракеты с полигона «Сохэ» на северо-западе страны. Уточняется, что данные об этом были получены в ходе анализа спутниковых снимков.

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