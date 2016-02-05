Вашингтон, 5 февраля, 2016, 04:57 — ИА Регнум. Власти США рекомендуют гражданам страны в целях безопасности воздержаться от поездок в юго-восточную часть Турции, в особенности в регионы, близкие к сирийской границе. Соответствующее заявление распространила пресс-служба Госдепартамента США.

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В сообщении ведомства указывается, что в регионе наблюдается рост нападений со стороны как международных, так и местных террористических группировок, целями которых являются крупные туристические центры, здания органов власти, полиция. Отмечено, что на всей территории Турции, а в особенности на юго-востоке, сохраняется угроза похищения.

Американским гражданам рекомендовано избегать больших скоплений людей, следить за сообщениями местных СМИ и придерживаться рекомендаций по безопасности от турецких властей.

Напомним, 4 февраля Минобороны России заявило о наличии оснований полагать, что Турция готовит полномасштабное вторжение в Сирию. В частности, российское военное ведомство указало на значительные военные приготовления турецких вооружённых сил в приграничных с Сирией районах.

Позднее в Госдепартаменте США сообщили, что осведомлены о предпринимаемых турецкой стороной военных мерах у границы с Сирией, однако Вашингтон не готов их комментировать.

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