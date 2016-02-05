Арестованный спикер думы Хабаровского края может законно лишиться кресла
Хабаровск, 5 февраля, 2016, 04:54 — ИА Регнум. Парламентарии думы Хабаровского края в третьем чтении приняли закон, позволяющий отстранять от руководящих должностей депутатов, которые 4 месяца не исполняют свои обязанности, передает корреспондент ИА REGNUM.
Больше полугода спикер Виктор Чудов не исполняет свои обязанности. Он до сих пор находится под стражей.
Как сообщало ИА REGNUM, экс-начальник ФГУП «Дальспецстрой» Юрий Хризман, его сын Михаил Хризман, а также Виктор Чудов обвиняются в хищении около 106 миллионов рублей, принадлежащих компании. В СК РФ заявили, что эпизод преступной деятельности был выявлен в рамках расследования уголовного дела по факту хищения денежных средств при строительстве космодрома «Восточный» в Амурской области. Басманный суд Москвы еще в прошлом году продлил срок ареста Виктору Чудову и Михаилу Хризману до 29 февраля.
Таким образом, если Виктор Чудов в течение четырех месяцев не станет исполнять обязанности, он будет освобожден от своей должности.
По мнению политолога Илдуса Ярулина, декана социально-гуманитарного факультета Тихоокеанского университета, в случае освобождения Чудова с поста председателя, его место могут занять депутаты Сергей Луговской или Юрий Матвеев.