Хабаровск, 5 февраля, 2016, 04:54 — ИА Регнум. Парламентарии думы Хабаровского края в третьем чтении приняли закон, позволяющий отстранять от руководящих должностей депутатов, которые 4 месяца не исполняют свои обязанности, передает корреспондент ИА REGNUM.

tomsknet.ru Кресло

Больше полугода спикер Виктор Чудов не исполняет свои обязанности. Он до сих пор находится под стражей.

Как сообщало ИА REGNUM, экс-начальник ФГУП «Дальспецстрой» Юрий Хризман, его сын Михаил Хризман, а также Виктор Чудов обвиняются в хищении около 106 миллионов рублей, принадлежащих компании. В СК РФ заявили, что эпизод преступной деятельности был выявлен в рамках расследования уголовного дела по факту хищения денежных средств при строительстве космодрома «Восточный» в Амурской области. Басманный суд Москвы еще в прошлом году продлил срок ареста Виктору Чудову и Михаилу Хризману до 29 февраля.

Таким образом, если Виктор Чудов в течение четырех месяцев не станет исполнять обязанности, он будет освобожден от своей должности.

По мнению политолога Илдуса Ярулина, декана социально-гуманитарного факультета Тихоокеанского университета, в случае освобождения Чудова с поста председателя, его место могут занять депутаты Сергей Луговской или Юрий Матвеев.