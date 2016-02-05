Село Новоегорьевское, Алтайский край, 5 февраля, 2016, 04:43 — ИА Регнум. Бывший главный врач Егорьевской ЦРБ в Алтайском крае — Сергей Шуленин — вот уже третий год как безработный. Несмотря на кадровый дефицит в медицине и более десятка имеющихся в крайздраве профильных вакансий, ни одно из его заявлений на соискание должностей удовлетворено не было. Казалось бы, квалификация этого специалиста сомнений не вызывает и мотивов для отказа быть не должно, но Сергей Шуленин раз за разом получает отказ. Редактор ИА REGNUM (Алтайский край) Светлана Шаповалова пыталась разобраться в данном казусе.

Бывший главврач Егорьевской ЦРБ Сергей Шуленин

«Трудоустраивать не обязаны»

По состоянию на 25 января 2016 года на официальном сайте краевой службы занятости значились вакантными 19 должностей руководителей учреждений здравоохранения, подведомственных крайздраву. И Сергей Шуленин направил ценным письмом новое заявление с приложением сканированных копий документов, подтверждающих его соответствие квалификационным требованиям. Речь шла о назначении на должность главного врача КГКУЗ «Лебяженская туберкулезная больница».

«Раньше я намеревался вернуться на работу в родную ЦРБ Егорьевского района, в которой проработал более 10 лет. Подавал заявление на должность заместителя главного врача по лечебной работе. Но новое руководство, чтобы не принять меня, сократило эту должность. Теперь в Егорьевском районе функционирует единственная в крае ЦРБ, в которой нет начмеда», — пояснил Сергей Шуленин. По его словам, всего за последние 2 года, что он стоит на учете в службе занятости как безработный, заявления на вакантные должности главных врачей подавал 5 раз. И все время следовал отказ.

«Не подвел» крайздрав и в этот раз. Заявление о приеме на работу Сергей Шуленин отправил 20 января 2016 года, а уже спустя неделю узнал, что 27 января на должность, на которую он претендует, назначена Марина Голубева.

Узнать причину такой категоричности в отношении бывшего врача не удалось даже редакции ИА REGNUM, хотя запрос на имя начальника Алтайкрайздрава Ирины Долговой звучал вполне конкретно: «существуют ли какие-то объективные или субъективные причины не трудоустраивать этого специалиста?»

К этому моменту мы уже выяснили, что в годы работы Сергея Шуленина в качестве главврача МУЗ «Егорьевская ЦРБ» (2008−2009 гг), больницей были достигнуты самые высокие коэффициенты результативности (Рейтинг результативности ЦРБ Алтайского края за 2014 год, таблица №4). Но крайздрав в лице заместителя начальника управления Натальи Белоцкой сослался лишь на нормы Трудового кодекса и Верховного Суда РФ.

«По вопросу трудоустройства Шуленина С. Н. на должность главного врача сообщаем. В соответствии с частью первой ст. 22 Трудового кодекса Российской Федерации, заключение трудового договора с конкретным работником является правом, а не обязанностью работодателя. Как указал Верховный Суд Российской Федерации: «…Работодатель в целях эффективной экономической деятельности и рационального управления имуществом самостоятельно, под свою ответственность принимает необходимые кадровые решения (подбор, расстановка, увольнение персонала)». Кроме того, подчеркивается, что Трудовой кодекс Российской Федерации «не содержит норм, обязывающих работодателя заполнять вакантные должности или работы немедленно по мере их возникновения» (см. п. 10 Постановление Пленума ВС РФ от 17.03.2004 №2 «О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации»)», — только и смогли сказать в крайздраве.

А по поводу имевшейся вакансии руководителя КГКУЗ «Лебяженская туберкулезная больница» медицинские чиновники подтвердили состоявшееся назначение.

Уважаемый «изгой»

В алтайское село Егорьевское Сергей Шуленин приехал из Казахстана, где окончил Семипалатинский государственный медицинский институт. В ЦРБ работал заместителем главного врача по лечебной работе, а с 2006 года по 2009 год — уже главным врачом МУЗ «Егорьевская ЦРБ». Именно в этот период медучреждением были достигнуты самые высокие коэффициенты результативности работы: 0,92 и 0,91 соответственно. Данный факт подтверждается не только вышеупомянутым рейтингом результативности, но и мнением бывших коллег Сергея Шуленина.

«Организатор он отличный, а главная черта — принципиальность. За коллектив больницы горой стоял. Поэтому и по показателям наша больница всегда была на первых местах. Инфаркты у себя в районе лечили, инфекционное отделение тоже Сергей Николаевич отстаивал. А после его ухода «инфекционку» в город отдали, квалифицированные доктора разбегаться стали. Вот и один из лучших наших терапевтов — Александр Апальчук не выдержал нового руководства. Теперь на работу в ЦРБ Рубцовска каждый день ездит. Нагрузка из-за оптимизации в здравоохранении просто невыносимая стала. К участковым врачам выстраиваются большие очереди — специалистов не хватает. У нас главврач по совместительству работает дерматовенерологом. Я работаю врачом на УЗИ в больнице и дневном стационаре поликлиники. Или, к примеру, взять приемный покой: до 18 часов там еще санитарка на совмещении работает, а вот вечером — ни младшего персонала, ни охраны — заходи кто хочешь, хоть с пистолетом…» — поделился откровением врач Егорьевской ЦРБ Александр Олюнин.

«Я работал с Сергеем Николаевичем, когда он был главврачом. Скажу, что это умный специалист с хорошими деловыми качествами: он умеет слушать подчиненных, анализировать информацию и принимать грамотные решения. Со всеми находил общий язык. Жалко, что главой администрации района у него не получилось стать. Если бы таких, как он, в главы выбирали — жить бы значительно легче стало», — пояснил сам Александр Апальчук — бывший подчиненный Сергея Шуленина, а ныне — врач Рубцовской ЦРБ.

Доктора, с которыми удалось поговорить редакции ИА REGNUM, были весьма откровенны и не стали скрывать, что у Сергея Шуленина был период, когда он, приходя домой с работы, частенько прикладывался к бутылке.

«Было такое, чего скрывать. Но Сергей Николаевич никогда не пил на работе. Это был сложный период в его жизни, и он с ним справился лет 5 назад. Теперь вообще не пьет. Но даже в тот период, когда выпивал, пьяницей его никто не считал. Это очень уважаемый в селе человек. В 2012 году его народ главой Егорьевского района выбрал. А потом, вероятно, межличностный конфликт с кем-то произошел, Шуленина начали оговаривать, грязью поливать», — подтвердил Александр Апальчук.

По его словам, проблема с кадрами в Егорьевском ЦРБ появилась после смены главврача.

«Если при Сергее Шуленине у нас была стопроцентная укомплектованность терапевтического отделения, то теперь не дотягивает и до 60 процентов. Сергей Николаевич был одним из лучших главврачей», — заявил Александр Апальчук.

Тайна Сергея Шуленина

Пока в Алтайкрайздраве проводят заседания по поиску путей устранения дефицита врачебных кадров, Сергей Шуленин, отчаявшись получить работу по своей специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье», отправил письма с изложением своей истории в адрес Общероссийского народного фронта, а также ряда алтайских депутатов и чиновников.

Сложности с трудоустройством возникли в 2012 году, после того как он покинул родную больницу и по настоянию коллег пошел в местные депутаты, а потом стал главой района и намеревался принести пользу Егорьевском району в должности главы администрации. Но после того как абсолютным большинством голосов депутатов Егорьевского районного Совета депутатов получил назначение на эту должность, случился казус. Выяснилось, что Сергей Шуленин, оказывается, не может получить доступ к сведениям, составляющим государственную тайну.

«Глава района отказался заключать со мной контракт из-за проживания родственников в Республике Казахстан. Какой вред государству может принести моя слепая мама и сестра-медик, которые живут в Казахстане?» — недоумевает Сергей Шуленин. По его словам, два последние года его жизни почти полностью прошли в судах о признании незаконным отказа в допуске к гостайне. Но тоже — безуспешно.

«Мне непонятно, почему я стал изгоем в районе? Считаю, это расплата за то, что было реализовано мое конституционное право — быть избранным в органы муниципальной власти», — отметил Сергей Шуленин.

Такого же мнения придерживается и один из жителей села Новоегорьевское Сергей Козлов.

«Сергей выдвигался на главу администрации района и победил. Не мог не победить, весь райцентр за него голосовал, но, видно, не всем чиновникам пришлись по душе его открытость и активность. Понимаю эту ситуацию хорошо, потому, что сам хозяйственник: 14 лет стажа в большом производстве. А теперь в районе совсем житья не стало, работаю как индивидуальный предприниматель», — поделился информацией односельчанин Сергей Козлов.

Живет бывший доктор в доме на двух хозяев: вторую его половинку занимает пожилая чета супругов Тяпкиных. «С соседями живем бок о бок тихо и мирно уже 15 лет. Живем, как одна семья. У нас даже ограда общая. Когда у меня дед сильно заболел — помогали, чем могли, — выхаживать. И Сергей, и его жена — добрые люди и порядочные. В политике я не разбираюсь, но ничего плохого о них сказать не могу», — отметила Любовь Тяпкина.

По ее словам, не только дня нее, но и для других односельчан Сергей Шуленин сделал немало хорошего.

«Чем занимаюсь, пока без работы сижу? Стоял в ЦЗН, помогал коллегам (безвозмездно, естественно) доказать в суде существенную недоплату районного коэффициента — 1,25, консультировал односельчан по трудовым спорам, — они все выиграны, а также «долбил» администрацию за плохие дороги, не отремонтированный водопровод, помогал местному депутату Валерию Горбунову решать другие проблемы села», — поделился Сергей Шуленин.

Ну, а самая серьезная его работа еще не завершена: он так и не раскрыл «государственную тайну» алтайского крайздрава: почему недоступны все вакантные должности по его специальности?

Как уже писало ИА REGNUM, проблему с главным врачом уже полгода не могут решить в горбольнице Заринска, Алтайский диагностический центр тоже остался недавно без главного врача.

Вот Сергей Шуленин и подумал: а что, если он подаст заявления сразу на все вакантные должности в алтайском здравоохранении? Возможно, что они, как в случае с КГКУЗ «Лебяженская туберкулезная больница», тут же будут закрыты. «Не трудоустроюсь, так хоть кадровую проблему с медработниками решить помогу», — иронизирует бывший главврач.