Лондон, 5 февраля, 2016, 04:33 — ИА Регнум. Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, который с 2012 года скрывается в посольстве Эквадора в Лондоне, произвольно задержан по подозрению в нарушении международного права. В пятницу комиссия ООН должна вынести решение по его делу. Рабочая группа ООН по незаконному содержанию (Working Group on Arbitrary Detention) оправдывает компьютерного хакера, пишет Reuters со ссылкой на свои источники в Швеции.

donanimgunlugu.com Ассанж

Хакер, опубликовавший сотни разоблачающих данных о США, обратился к комиссии, назвав себя политическим беженцем, права которого нарушены из-за невозможности получить убежище в Эквадоре.

Ассанж говорил, что даже если он не выиграет дело, то все равно покинет «тесные» апартаменты посольства. Британские власти предупредили, что как только он покинет свой дом, полиция задержит его и передаст Швеции.