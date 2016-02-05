Москва, 5 февраля, 2016, 04:10 — ИА Регнум. В правительстве рассматривают возможность расширения списка облагаемых акцизом товаров в целях увеличения доходов федерального бюджета. Об этом 5 февраля пишет газета «Ведомости» со ссылкой на протокол совещания у премьер-министра Дмитрия Медведева, состоявшегося 18 января.

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Как сообщили изданию неназванные чиновники в финансово-экономическом блоке, речь идёт о введении акцизов на широкий перечень вредных товаров, в числе которых называются пальмовое масло, газированные напитки, чипсы, электронные сигареты, товары с повышенным содержанием жира и сахара по методологии ВОЗ.

Одновременно рассматривается и другой подход — ввести акцизы только на сахар и пальмовое масло, что, как ожидается, поднимет цены на все товары с повышенным содержанием сахара и жира и, соответственно, снизит их потребление.

Источники сообщают, что расширение списка подакцизных товаров уже поддержал президент России Владимир Путин. В министерстве финансов подтвердили информацию о поступившем поручении от правительства в течение нескольких недель подготовить соответствующие предложения и расчёты.