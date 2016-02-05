Бразилиа, 5 февраля, 2016, 04:05 — ИА Регнум. Два человека на юго-востоке Бразилии подхватили вирус Зика через переливание крови, сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на муниципальные службы здравоохранения. Наряду с распространением болезни половым путем, имевшим место в США, случаи в Бразилии являются дополнительным вызовом для медицины.

nashreporter.com Переливание крови.

Два несвязанных между собой заражения в Бразилии — первые случаи передачи вируса через кровь. Ранее санитарно-эпидемиологический контроль в США предупреждал о возможности такого способа заболевания.

Вирус Зика наносит урон имиджу страны, готовящейся к проведению летних Олимпийских игр в 2016 г. Власти уверяют, что сумеют справится с вирусом, и Зика не повлияет на международные спортивные соревнования.