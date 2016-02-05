Москва, 5 февраля, 2016, 03:53 — ИА Регнум. Продажи новых автомобилей в России в январе 2016 года, по предварительным оценкам, упали на 29%, до 82 тысяч машин, пишет 5 февраля газета «Коммерсантъ».

club-cars.ru Автосалон

Как отмечается, это всего на 8 тысяч машин больше, чем было продано в январе кризисного 2010 года, результаты которого стал антирекордом для российского автомобильного рынка за последние семь лет. При этом 6 лет назад в России не действовали меры господдержки автопрома.

Официальные данные Ассоциации европейского бизнеса должны быть опубликованы только на следующей неделе, отмечает издание, но рассчитать общие результаты можно ориентируясь на сегодняшнюю статистику Kia, продажи которой упали на 20%, до 9 тысяч автомобилей, а доля рынка составила 11%.

Продажи Hyundai, по предварительным результатам января, упали на 37%, до 8 тысяч машин, реализация Mitsubishi сократилась вдвое, до 1,6 тысячи машин, продажи Citroen рухнули на 60%, до 192 машин. Из массовых брендов на 25% выросла реализация у Ford и Suzuki, однако у обоих брендов рост во многом обусловлен «низкой базой» прошлого года.

Эксперты полагают, что на фоне кризиса меры господдержки теряют свою эффективность. Более того, с нового года большинство производителей начали поступательно повышать цены.