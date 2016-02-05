Москва, 5 февраля, 2016, 03:10 — ИА Регнум. Государственная комиссия по радиочастотам может утвердить регламент применения блокираторов радиосигнала мобильной связи во время проведения Единого государственного экзамена, пишет 5 февраля «КоммерсантЪ».

Цитата из к/ф [«Операция «Ы» и другие приключения Шурика». реж Леонид Гайдай. Операция «Ы» и другие приключения Шурика. СССР Профессор, конечно, лопух, но аппаратура при нёммм, при нёммм! Как слышно? …

По сведениям издания, в плане госкомиссии на текущий год предусмотрено рассмотрение вопроса о выделении девяти полос радиочастот для применения блокираторов радиосигналов (ответственным указан Роскомнадзор), а на третий квартал намечено рассмотрение вопроса о внесении необходимых поправок в нормативные правовые акты, который должна подготовить Минкомсвязь.

Отмечается, что в первую очередь в упорядочении применения блокираторов сигнала заинтересован Рособрнадзор — хотя в документах ведомства и определена возможность применения блокираторов во время ЕГЭ, данный процесс никак не регламентирован.

В свою очередь представитель Роскомнадзора Вадим Ампелонский сообщил, что в дальнейшем пользоваться блокираторами смогут и другие органы власти и юрлица. Если проект окажется успешным, использовать данный опыт смогут в госструктурах, частных компаниях и учреждениях культуры, например в театрах, и даже на церковных службах.

В Министерстве связи и массовых коммуникаций данный вопрос комментировать отказались.