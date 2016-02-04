Вашингтон, 5 февраля, 2016, 01:21 — ИА Регнум. В Вашингтоне не исключают потенциальной возможности подачи иска против основателя разоблачительного интернет-ресурса WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Об этом заявил журналистам официальный представитель Белого дома Джош Эрнест.

minval.az Джулиан Ассанж — создатель разоблачительного интернет-ресурса WikiLeaks

«Я не знаю, выдвинуты ли против него обвинения в США, но любые решения о таких действиях, как и запрос на экстрадицию, принимает министерство юстиции», — цитирует ответ представителя Белого дома РИА Новости.

4 февраля рабочая группа ООН, занимающаяся разбором дела Джулиана Ассанжа, приняла решение в его пользу. Представители комиссии рассматривали жалобу основателя WikiLeaks на Швецию и Великобританию, в связи с решением о его задержании спецслужбами этих стран.

Адвокат Джулиана Ассанжа Пер Самуэльссон заявил журналистам, что его клиент должен быть немедленно освобожден. «Если сообщения СМИ действительны, то прокурор Мариан Ню должен немедленно отпустить Ассанжа и закрыть предварительное расследование», — заявил адвокат, который пока не получил официального решения ООН в отношении своего подзащитного.

Как сообщало ИА REGNUM, Джулиан Ассанж стал известен в 2010 году — после того, как портал WikiLeaks опубликовал конфиденциальную переписку Госдепартамента США. С июня 2012 года основатель разоблачительного ресурса находится в Лондоне, на территории посольства Эквадора, предоставившего ему политическое убежище.

Власти Швеции обвиняют Ассанжа в преступлениях сексуального характера. Верховным судом Великобритании вынесено постановление о выдаче его Стокгольму. Основатель WikiLeaks полагает, что оттуда его могут передать властям США, где ему может грозить смертная казнь.