Дамаск, 5 февраля, 2016, 01:14 — ИА Регнум. В результате столкновений между террористами и армией Башара Асада растет число перемещенных лиц. 40 тысяч беженцев вынуждены ночевать под открытым небом, сообщает немецкая Die Welt со ссылкой на Agence France-Presse.

U.S. Army Photo Беженцы

Люди бегут из зон боевых действий в провинции Алеппо. По информации немецкой газеты, беженцы следуют в направлении курдского города Африн, находящейся вблизи сирийско-турецкой границы.

Премьер-министр Турции Ахмед Давутоглу считает, что число спасающихся от войн людей составляет от 60 до 70 тысяч. «10 тысяч уже стучатся в двери пограничного города Килис», — говорит он.

Западные страны устами госсекретаря США Джона Керри продолжают обвинять Дамаск в «торпедировании» переговоров в Женеве. Это мнение поддерживается и главами МИД Германии и Франции.