Москва, 5 февраля, 2016, 00:55 — ИА Регнум. Житель Москвы застрелил в своей квартире сотрудника службы судебных приставов, прибывшего для проведения описи его имущества. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе столичного управления Следственного комитета.

hesnational.com Выстрел из пистолета

Инцидент произошёл вечером 4 февраля в одном из жилых домов по Фрунзенской улице. По версии следствия, при проведении описи имущества в присутствии сотрудников службы судебных приставов хозяин квартиры выстрелил из огнестрельного пистолета в представителя взыскателя. От полученных ранений мужчина скончался на месте.

Между тем агентство АСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает, что к жителю прибыли два судебных пристава, в результате стрельбы второй пристав получил ранение.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство» и «Незаконный оборот оружия». «В настоящее время подозреваемый в совершении преступления задержан, с ним проводится необходимый комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего», — сообщили в Следственном комитете.