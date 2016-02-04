Могадишо, 5 февраля, 2016, 00:41 — ИА Регнум. В совершении взрыва на борту самолёта Airbus A321 в Сомали подозревается один из пассажиров авиарейса. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на данные следствия.

Инвалидная коляска

По предварительным данным, смертник мог воспользоваться инвалидной коляской, чтобы обойти строгий контроль в аэропорту в аэропорту Могадишо. Попав на борт самолёта, мужчина активировал взрывное устройства вскоре после вылета.

Предположительно, именно он являлся тем пассажиром, которого выбросило из самолёта через дыру в фюзеляже, образовавшуюся в результате взрыва.

Как передавало ИА REGNUM, 2 февраля Airbus A321 авиакомпании Daallo Airlines, летевший из Сомали в Джибути, экстренно приземлился в аэропорту Могадишо после взрыва на борту. В самолёте находились 74 человека. В результате взрыва погиб один человек, ещё несколько пассажиров получили ранения.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники в американском правительстве сообщило, что следователи считают причастными к организации взрыва боевиков группировки «Аль-Шабаб».