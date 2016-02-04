Во взрыве на борту Airbus A321 в Сомали подозревают одного из пассажиров
Могадишо, 5 февраля, 2016, 00:41 — ИА Регнум. В совершении взрыва на борту самолёта Airbus A321 в Сомали подозревается один из пассажиров авиарейса. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на данные следствия.
По предварительным данным, смертник мог воспользоваться инвалидной коляской, чтобы обойти строгий контроль в аэропорту в аэропорту Могадишо. Попав на борт самолёта, мужчина активировал взрывное устройства вскоре после вылета.
Предположительно, именно он являлся тем пассажиром, которого выбросило из самолёта через дыру в фюзеляже, образовавшуюся в результате взрыва.
Как передавало ИА REGNUM, 2 февраля Airbus A321 авиакомпании Daallo Airlines, летевший из Сомали в Джибути, экстренно приземлился в аэропорту Могадишо после взрыва на борту. В самолёте находились 74 человека. В результате взрыва погиб один человек, ещё несколько пассажиров получили ранения.
Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники в американском правительстве сообщило, что следователи считают причастными к организации взрыва боевиков группировки «Аль-Шабаб».