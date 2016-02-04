Амстердам, 5 февраля, 2016, 00:38 — ИА Регнум. Германия и Нидерланды объединяют воинские части, сообщает Der Spiegel. Тысячи немецких и голландских солдат будут тренироваться вместе, а возможно и воевать, уточняет агентство.

bykvu.com Военнослужащие немецкой армии

К такому решению пришли министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен и ее голландский коллега Жанин Хеннис-Пласшерт. Министры заключили соглашение в четверг на борту нидерландского военного корабля «Karel Doorman».

Так, например, размещенные в Экернферде (федеральная земля Шлезвиг-Гольштейн) элитное подразделение в составе 800 немецких солдат, ответственных за охрану морских границ и антитеррористические операции, будет интегрирована в ВМС Голландии.

Объединение воинских сил двух стран должно завершиться к 2018 году. В случае, если решение одобрят парламенты, возможны и совместные интервенции за пределами двух стран.