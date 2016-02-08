Вашингтон, 8 февраля, 2016, 22:36 — ИА Регнум. Запущенный процесс хаотизации мира необратим, для его поддержания нужно лишь время от времени бомбить неугодных. А США с полным правом и чувством выполненного долга могут заняться своими внутренними проблемами, считают аналитики агентства Stratfor.

Советский плакат

Об истории политических доктрин, которые брали на вооружение США в борьбе за мировую гегемонию, размышляет постоянный автор ИА REGNUM Елена Ханенкова.

Как известно, рулить миром США начинали с «доктрины Монро» в 1823 году. Под лозунгом «Америка для американцев» был выдвинут принцип разделения мира на европейскую и американскую системы государственного устройства и провозглашена концепция невмешательства. Этот же принцип, что характерно для американского образа действий, послужил прикрытием для присоединения к США более половины тогдашней территории Мексики и совершенно не препятствовал упрочению интересов США в странах Латинской Америки: «не вмешиваться» должны были только европейские страны.

Прошло сто лет, и пришла пора доктрины «американской исключительности», которую выдвинул Вудро Вильсон. «Америка — единственная идеалистическая нация в мире. Сердце этого народа — чистое… Это величайшая идеалистическая сила в истории… Я, например, верю в судьбу Соединенных Штатов глубже, чем в любое иное из дел человеческих. Я верю, что она содержит в себе духовную энергию, которую ни одна другая нация не в состоянии направить на освобождение человечества», — провозгласил он в 1919 году, во время Первой мировой войны. Однако европейские страны, наученные «доктриной Монро», расценили это как попытку США диктовать им свои условия. Поэтому США далеко и надолго послали — до начала Второй мировой войны.

В 1941 году Франклин Рузвельт заявил о четырех основных человеческих свободах, которыми обладают жители демократического общества: слова, религии, свободы от бедности и свободы от страха. Защищая эти свободы от нацизма, фашизма и японского милитаризма, США вступили во Вторую мировую войну и оказались в числе победителей.

Далее были последовательно «доктрина сдерживания», «доктрина Трумэна» и «план Маршалла», «доктрина Эйзенхауэра», с которой началось противостояние тому, что позже будет названо «Осью зла». Краткосрочную «разрядку» прервал Рейган, начав гонку вооружений и эпоху «Звездных войн». «Новый мировой порядок», придуманный Бушем-старшим, просуществовал до 1991 года и распада СССР. После этого зоной «жизненно важных интересов» Америки был де-факто объявлен весь земной шар.

Нынешняя «доктрина Льюиса», оформившаяся после терактов 11 сентября 2001 года, уже явно не справляется с глобальными вызовами. Согласно этой доктрине, США и Запад заносили на Ближний Восток «семена демократии». Семена то ли не были посеяны, то ли не взошли, и США, как известно, обратились к новой доктрине — созданию в интересующих их регионах «управляемого хаоса». Результаты этого нового подхода мы наблюдаем в Ираке, Афганистане, Ливии, Сирии, на Украине и в Молдавии, на Ближнем Востоке вообще, а теперь и в Европе — с началом кризиса, связанного с беженцами.

О том, чего хотят американцы дальше, пишет влиятельный аналитический центр Stratfor: «Американцы попытаются выстроить систему союзов, параллельную НАТО, от Прибалтики до Болгарии, и вовлечь в нее как можно больше стран. В союз попробуют завлечь Турцию и распространить его на Азербайджан. В эти страны пропорционально угрозам будут направлены войска… Это станет главным содержанием первой половины десятилетия. Во второй половине Вашингтон сосредоточится на том, чтобы избежать ядерной катастрофы при распаде России.США не будут втягиваться в решение европейских проблем, не станут воевать с Китаем и будут как можно меньше вмешиваться в ближневосточные дела».

Что бы там себе ни мечтали господа, чьи интересы обслуживает Stratfor, мир они до конца не обрушили, и говорить о непременном будущем хаосе преждевременно.

Что же касается России, то… кто предупрежден — тот вооружен. Теперь мы точно знаем, чего хотят в Вашингтоне.

Подробности читайте здесь: Мировой жандарм уже устал или ещё нет?

Все статьи автора: Елена Ханенкова