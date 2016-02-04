Минск, 5 февраля, 2016, 00:03 — ИА Регнум. «Я гораздо более оптимистично отношусь к будущему Белоруссии, чем России», — заявил в интервью белорусскому журналу «Большой» (№65) экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Советник

На утверждение представителя журнала о том, что «белорусы в последнее время стали особенно страдать, что многие нас воспринимают как русских», Саакашвили ответил: «Вот ещё одна причина, почему белорусы — не русские. Это события последних лет и непризнание Белоруссией Южной Осетии и Абхазии. Все европейцы мне твердили, что Лукашенко их признает и бессмысленно с ним разговаривать. А русские что при этом делали? Говорили: «Признайте, у вас экономические проблемы, вот вам два миллиарда долларов». Для нас, для грузин, это признание обратилось бы катастрофой. При всём нажиме на него Лукашенко сказал чёткое «нет».

«Путин до сих пор уверен, что Лукашенко договорился с американцами [о непризнании Южной Осетии и Абхазии, — прим. ИА REGNUM]. Ничего подобного не было. Американцы мне тогда сказали — бессмысленно с ним говорить. Есть в каждом белорусе, в том числе и в вашем президенте, который традиционно считается антизападным, этот стержень».

Поясняя свой вывод о причинах, которые побудили Лукашенко нарушить своё обещание признать Абхазию и Южную Осетию, Саакашвили отметил, что его белорусский коллега «фундаментально так считает». Он отметил также: «Если бы Белоруссия это сделала, то потеряла бы своё лицо и идентичность. Сейчас в отношении военных действий на Украине, если бы Белоруссия заняла хотя бы полувраждебную позицию — это было бы крайне опасно для Украины».

Саакашвили уверен, что и украинцы «в корне другие», нежели русские, а «Советский союз — как тухлое мясо». На Донбассе, по его мнению, причина конфликта кроется в советском сознании местных жителей. «Всё случилось не из-за языкового вопроса или бандеровцев. Это был Советский Союз в головах у людей, а не Россия», — сказал он.

Прославившийся вместе со своими генералами во время «августовской войны» 2008 года, Саакашвили сообщил: «Сейчас, например, бывший начальник генерального штаба Грузии воюет на Донбассе. Блестящий офицер. Лично, с маленькой группой, остановил передовую колонну российских танков и выиграл для нас тем самым несколько дней».

«Что касается белорусского языка, я прекрасно осведомлён о том, как в советское время его искусственно истребляли, и до сих пор концепция соседки-метрополии заключается в его непризнании», — сказал Саакашвили, отвечая на больной для каждого «сознательного» вопрос. Он заверил, что «абсолютно убеждён, что белорусы — народ, рождённый для свободы» и отметил также, что «белорусы более европейский народ».

«На территории Белоруссии разные были времена, но и во времена польской шляхты, и во времена Великого княжества присутствовали элементы демократии и свободы. У Белоруссии более гибкая структура, и она быстрее приспособится ко всему. В этом смысле за её будущее можно не беспокоиться», — уверен Саакашвили.

Как сообщало ИА REGNUM, Александр Лукашенко неоднократно привлекал Михаила Саакашвили к пропагандистским кампаниям, направленным против России. Лукашенко также одним из первых признал киевскую хунту и сразу же отказал Виктору Януковичу в легитимности, тогда как сбежавшего из Киргизии Курманбека Бакиева ещё долго называл «президентом».