Псков, 4 февраля, 2016, 23:42 — ИА Регнум. В Псковской области сегодня, 4 февраля, на 46-м году жизни скоропостижно скончался глава Куньинского района Андрей Белугин. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, Андрей Белугин накануне почувствовал себя плохо и был доставлен в Псковскую клиническую областную больницу, где ему была оказана вся необходимая медицинская помощь. Но, несмотря на все усилия врачей, сегодня его состояние резко ухудшилось — около 20:00 он скончался.

myvl.ru Андрей Белугин — глава Куньинского района.

О дате прощания будет сообщено дополнительно. Губернатор Псковской области Андрей Турчак выразил искренние соболезнования родным и близким, а также коллегам Андрея Белугина.

Андрей Белугин родился 1 июня 1970 года в деревне Туричино Невельского района Псковской области. Работал учителем истории в Ущицкой средней общеобразовательной школе, затем в течение восьми лет — с 2006 по 2014 годы — был её директором. Куньинский район возглавлял с 5 мая 2014 года. У Андрея Белугина остались жена и двое детей.