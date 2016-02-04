Кэнмор, Канада, 4 февраля, 2016, 23:07 — ИА Регнум.



ugra-news.ru Антон Щипулин — российский биатлонист

Российский биатлонист Антон Шипулин выиграл «серебро» в спринте на 10 километров, который проходил в канадском Кэнморе, где стартовал седьмой этап Кубка мира по биатлону. Соревнования прошли сегодня, 4 февраля.

Гонка складывалась для Шипулина благоприятно. Он без единого промаха преодолел дистанцию.

Однако его принципиальный соперник француз Мартен Фуркад оказался быстрее и пришел первым. Шипулин отстал от Фуркада на 15,7 секунды.

Третьим пришел германец Симон Шемпп. Он прошел дистанцию также без промахов. Однако лидеру он уступил 18,7 секунды.

Впереди женская спринтерская гонка, которая пройдет в канадском Кэнморе 5 февраля.