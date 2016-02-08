Баку, 8 февраля, 2016, 20:36 — ИА Регнум. Во второй половине февраля в Баку ждут с визитом президента Турции. В правящих кругах Азербайджана считают, что на встрече будет обсуждаться посредническая роль Азербайджана в российско-турецком урегулировании.

foto-basa.com На краю пропасти

Сумеет ли Азербайджан отстоять свои национальные интересы и при этом не испортить отношений с Москвой и Анкарой, исследовал редактор ИА REGNUM Станислав Тарасов.

В Турции осознали, что Россия и Иран после снятия с последнего режима санкций и необычайно быстрыми темпами развивающегося взаимного сотрудничества, имеют шансы если не полностью выдавить Турцию из Закавказья, то заметно ослабить ее влияние в регионе. В Баку свой стратегический внешнеполитический просчет осознали еще раньше.

Предстоящая встреча двух аутсайдеров по своему будет очень интересна. Реджеп Тайип Эрдоган явно будет давить на Ильхама Алиева как на единственный оставшийся в регионе инструмент влияния. Баку со своей стороны важно не лишиться поддержки Турции, но и, понимая уязвимость своей позиции, постараться не слишком раздражать Москву.

Подача на стороне Баку, в ближайшее время станет ясно, какой сценарий развития событий из плохого, очень плохого и никудышного там выбрали.

Подробности читайте здесь: Алиев между Сциллой и Харибдой: что предложит Эрдоган?

Все статьи автора: Станислав Тарасов