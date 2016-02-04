Москва, 4 февраля, 2016, 22:29 — ИА Регнум. Предложенный Евгением Туником законопроект о поправках в Конституцию, по мнению автора не нарушит избирательное право граждан. Однако, даже при беглом взгляде на это предложение становиться ясно, что оно ставит под сомнение существующую политическую систему в стране. Мнение заместителя директора Национального института развития современной идеологии Глеба Кузнецова публикует 4 февраля портал «Политаналитика»:

Дезориентирование

«В кризис риски любого характера возрастают — верное и крайне банальное замечание, из которого некоторые выдающиеся мыслители делают небанальные выводы. Так некий товарищ Туник, «проснувшийся знаменитым» буквально после утренних новостей, предлагает нам отменить выборы на время кризиса сегодняшнего — экономического и санкционного. Приравнять волатильность курса и отмену пармезана к состоянию войны, по сути. Товарищ Туник неправ. Причем неправ настолько, что вызывает серьезный вопрос, неправ ли он по собственной инициативе или с подачи тех самых антироссийских сил, с которым он якобы борется.» — отмечает политолог.

«Сначала общее возражение. Лучший способ бороться с вероятными рисками — это не ломать хотя бы то, что уже работает, не отменять привычные процедуры, вещи, которые идут «сами собой», по закону, традиции, в связи со всеобщими ожиданиями. Чисто менеджерское правило — не ломай управленческие формы, структуры и принципы во время кризиса, а то будет ещё хуже. Это и Тунику полезно знать и многим другим — равно «справа» и «слева» — предлагающими поменять Конституцию, создать и внедрить новые правила игры, наделить или лишить ту или иную силу теми или иными полномочиями. Не одинок тут Туник ни разу в стремлении «все улучшить», решить одним махом все вопросы госстроительства, опершись на чрезвычайные меры по поводу кризиса. Вот ровно сегодня еще какие-то ребята целое совещание собрали по изменению Конституции с идеей быстрого демонтажа президентской формы правления. Нашли, как в анекдоте, время и место.» — подчеркивает Глеб Кузнецов.

«Теперь конкретно по выборам в кризис. И выборам под санкциями. Выборы в кризис — не просто нужны, они показаны. Именно поэтому, кстати, важной формой решения казалось бы неразрешимых противоречий в элитах и обществах в кризис вечно выступают «досрочные выборы». «У нас кризис! Че делать будем?» — «Как че? Выборы проведем!». Почему самые разные страны раз за разом используют этот метод если не разрешения, то выживания в кризис?

Во-первых, выборы — формальная фиксация доверия электората тем или иным людям или политическим силам. Именно выборы наделяют их легитимностью/продлевают легитимность. Остаться в кризис с властью с сомнительной легитимностью — это bad, как сказал бы Дональд Трамп. «Я за них не голосовал» — «Вы может нет, а 50%+1 голос проголосовали. И вот только на прошлой неделе».

Во-вторых, выборы — это референдум доверия действующей антикризисной программе (политической, экономической). Это выражение согласия граждан с курсом власти, зафиксировавшей свою легитимность. «Как вам не нравятся наши предложения? Вы же ровно за них три месяца назад и проголосовали. Как не за них? Программу нашу читали? Мелким шрифтом в конце? Вот там про это».

В-третьих, выборы — это клапан сброса давления. Эмоционально окрашенная политическая процедура, которая позволяет спустить пар и уменьшить протестную активность. Вместо того чтобы громить витрины на митинге или создавать революционные подпольные ячейки, политически активные люди участвуют в аттракционе длительностью в несколько месяцев, а затем — идут к кабинке для голосования. Выборы — катарсис политической пьесы. Пережив его, избиратель некоторое время несклонен к активности, ленив и безынициативен.» — заявляет заместитель директора Национального института развития современной идеологии.

«Выборы, проведенные по четкой процедуре, с максимально широким представительством, прозрачно, с минимумом скандалов, связанных с подсчетом, и максимумом возможной конкуренции — это способ пережить кризис, выдохнуть в политическом смысле, а вовсе не угроза стабильности, — рассуждает далее политолог. — Все случаи в истории, когда выборы оказались использованы для ее подрыва, это случаи, когда грубые и скандальные нарушения на выборах привели к обоснованным сомнениям в легитимности избранной власти. Но опыт показывает, что даже легитимность под сомнением лучше, надежнее, чем легитимность «чрезвычайная», легитимность военного положения.»

«Оснований считать, что ситуация в России «в связи с санкциями» такая плохая, что хуже, чем в Иране, скажем, который под санкциями провел все последние избирательные кампании — нет. Сегодня отменять выборы — или даже ставить их под сомнение — это способ не «усилить», а ослабить власть, создать новые, значительно более масштабные риски.» — завершает свой комментарий Глеб Кузнецов.

Как ранее сообщалоИА REGNUM, 4 февраля Председатель совета директоров Института анализа политической инфраструктуры Евгений Туник направил обращение к спикеру нижней палаты Сергею Нарышкину с предложением запретить в период санкций и кризиса выборы в парламент и президентские выборы.

По его мнению, Запад давит на Москву санкциями для того, чтобы сменить власть — подорвав социально-экономическое благополучие россиян, США рассчитывают вызвать общественное недовольство и, манипулируя сиюминутными интересами активных слоев населения, дестабилизировать политическую ситуацию.

Туник предлагает рассмотреть вопрос о внесении в Конституцию поправок, согласно которым при введении в стране военного либо чрезвычайного положения или режима экономического кризиса полномочия президента РФ и Госдумы продлеваются.

Предложение Евгения Туника вызвало негативную реакцию экспертов. В частности, политолог, руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев назвал предложение об отмене выборов «погоней за 15-минутной славой». «Человек просто правильно рассчитал время и ситуацию — сейчас в России любые запретительные предложения становятся резонансным инфоповодом, они подхватываются и цитируются. В данном случае это в чистом виде троллинг, который ориентирован на повышение собственной цитируемости.» — подчеркнул Константин Калачев»

В Госдуме идею переноса выборов из-за санкций назвали провокацией. «Глупость полнейшая, даже провокация», — заявил корреспонденту ИА REGNUM 4 февраля член профильного комитета Госдумы, представитель нижней палаты парламента в Верховном суде Владимир Поневежский («Единая Россия»). «Предложение не соответствует Конституции», — отметил парламентарий, обратив внимание на то, что основания для переноса переноса выборов прописаны в Основном Законе. «Санкции не являются основанием для переноса выборов», — сказал депутат.