Санкт-Петербург, 4 февраля, 2016, 21:59 — ИА Регнум. В Ленинградской области утвержден план мероприятий по импортозамещению в гражданских отраслях промышленности. В него включено 109 инвестиционных проектов предприятий региона, направленных на производство импортозамещающей продукции по автомобильной, текстильной, металлургической, пищевой, строительной, деревообрабатывающей, нефтехимической и энергетической отраслям. Об этом сегодня, 4 февраля, ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного правительства.

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Осуществление мер государственной поддержки организациям, как на региональном, так и на федеральном уровнях, планируется производить в привязке к отраслевым планам мероприятий по импортозамещению.

Согласно плану, 28 импортозамещающих проектов утверждено в агропромышленной отрасли и коснется развития животноводства, а также создания конкурентоспособных овощных, бахчевых и иных культур. С этой целью будут построены новые животноводческие, тепличные и селекционные комплексы.

Предприятия лесопромышленной отрасли планируется поддержать займами фонда развития промышленности. Реализация плана позволит, например, снизить долю импорта по проектам ЗАО «Ладожский ДСК» с 10% до 1%.

Предприятия машиностроительной отрасли — ЗАО «ТихвинХимМаш», ЗАО «ТихвинСпецМаш», АО «ТСЗ «Титран-экспресс», АО «Завод «Тяжмаш» — благодаря снижению ставки налога на прибыль, кредитованию по льготной ставке и субсидированию процентной ставки по кредитам смогут по ряду проектов производства продукции и вовсе исключить импортную составляющую.

Импортозамещение в нефтехимической отрасли коснулось проектов ООО «Индустриальный парк Ямбург». Доля импорта здесь за счет снижения ставки налога на прибыль, госгарантий заемного финансирования, снятия административных барьеров, субсидий на возмещение затрат на НИОКР обещает снизиться по ряду проектов с нынешних 90−100% до 30−35%.

Снизится также со 100% до 60% доля импорта в производстве автокомпонентов на предприятиях ООО «Ти Ай Аутомотив» и ООО «Ханил Рус».