Лондон, 8 февраля, 2016, 19:24 — ИА Регнум. В арсенале, используемом Западом в информационной войне против России, не последнее место занимают лживые высказывания главы МИД Великобритании Филипа Хаммонда о том, что удары российских ВКС по террористам способствуют продолжению сирийского конфликта, обострению кризиса с мигрантами и эскалации гражданской войны.

Флаг Великобритании

С помощью краткого исторического экскурса во взаимоотношения наших стран постоянный автор ИА REGNUM Борис Саводян наглядно показал, что скрывается за провокационными заявлениями британских сэров.

В XIX веке две крупнейшие империи — Британия и Россия — активно разыгрывали классическую партию под названием «кто быстрее и кто больше места займет на земном шаре». Именно тогда премьер-министр Великобритании лорд Беконсфильд произнес известную фразу: «У государства нет постоянных друзей и постоянных врагов, а есть только постоянные интересы». Британия и Россия опасались друг друга, но больше тревог испытывали в Лондоне, особенно переживая по поводу главной жемчужины своих колониальных приобретений — Индии.

Как все помнят, после победы в русско-турецкой войне 1877−78 гг. Россия претендовала на проливы Босфор и Дарданеллы, а также на еще ряд преференций для Балканских стран. Все это категорически не устраивало Англию. Отношения между Лондоном и Петербургом обострились до предела. Россия сформировала три отряда в Туркестане и один на восточном берегу Каспийского моря для того, чтобы угрожать Индии. А ярый русофоб, премьер-министр Великобритании Бенджамин Дизраэли после Берлинского конгресса отдал распоряжение о начале англо-афганской войны. Одновременно была развернута антироссийская истерия сродни нынешней. Британцы преднамеренно пугали всех русской экспансией. Тогда так же, как и сейчас, для информационной поддержки своей позиции англичане вылили всю грязь и желчь, которые только смогли собрать.

Но тогда не было ни современных СМИ и интернета! Поэтому антироссийская истерия нагнеталась в Европе, а в Афганистане события шли своим чередом, и все действующие лица могли действовать, не обращая внимания на нагнетание лживых пропагандистских наветов.

Таким образом, ничего нового, собственно, за высказываниями сэра Филипа Хаммонда и не скрывается. Он ведет обычную пропагандистскую обработку мирового общественного мнения, при которой вопрос о ее соответствии действительности даже не стоит. Почувствовав, что проигрывают очередной раунд игры, сэры впали в истерику, и в ход пошли обычные песни об «агрессивной» и «недоговороспособной» России.

Да вот только сегодня есть и современные СМИ, и интернет. И если полтора века назад можно было продолжать действовать, игнорируя интрижно-пропагандистское давление Лондона, то ныне это уже совсем неправильно и недальновидно. Потому что инсинуации английских сэров застревают в головах граждан, засоряют им мозги и застят глаза. Надо как-то отвечать…

Подробности читайте здесь: «Англичанка гадит»: как Лондон захватывал Среднюю Азию

Все статьи автора: Борис Саводян