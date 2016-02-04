Лондон, 4 февраля, 2016, 21:26 — ИА Регнум. Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что гуманитарная помощь Сирийской Арабской Республике не может заменить процесс политического урегулирования конфликта в этой стране. Об этом Меркель заявила сегодня, 4 февраля, на донорской конференции по поддержке Сирии, которая проходит в Лондоне.

bundeskanzlerin.de Ангела Меркель

Британский премьер Дэвид Кэмерон заявил, что страны-доноры договорились выделить на гуманитарные нужды пострадавшим от войны в Сирии более $10 млрд.

Выступая на пресс-конференции по итогам мероприятия, Меркель заявила, что гуманитарная помощь не может заменить политический процесс в Сирии, который необходимо активизировать в будущем.

Сегодняшнюю конференцию Меркель назвала важным сигналом помощи тем, кто страдает от сирийского конфликта.

«Мы не должны создавать больше причин для людей, чтобы они покидали стран», — подчеркнула глава германского правительства.

Стоит отметить, что законное сирийское правительство не было представлено на конференции. Эксперты называют прошедшую конференцию пиар-акцией и говорят, что коренных проблем в Сирии она не решит.

Почти миллион беженцев с Ближнего Востока и Северной Африки прибыли в Европу в 2015 году. Большая часть из них прибыла из Сирии, где с 2011 года бушует гражданская война, переросшая в войну с терроризмом. Несколько миллионов сирийцев покинули родину. Большая часть из них находится в лагерях беженцев в Турции.