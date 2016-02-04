Москва, 4 февраля, 2016, 21:01 — ИА Регнум. Администрация видеохостинга YouTube сегодня, 4 февраля, удалила документальный фильм французского журналиста Поля Морейры «Маски Революции».

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Ранее сегодня фильм был выложен на YouTube с русским переводом.

Напомним, речь идет о фильме-расследовании, снятом французским журналистом Полем Морейрой. Его работа существенно отличается от того, к чему привыкли французские зрители. В фильме рассказывается о событиях на Украине в 2014 году, начиная от протестных акций на киевском Майдане и заканчивая трагедией в Доме профсоюзов в Одессе.

Во время съемок Морейра лично беседовал с представителями украинской националистической партии «Свобода», членами бандформирований «Азов» и экстремистской группировки «Правый сектор».

Фильм построен на свидетельствах очевидцев событий, настроенных как националистически, так и пророссийски.

Особое внимание в расследование уделено влиянию США на события в стране, в частности, визитам на Украину экс-главы ЦРУ Дэвида Петреуса и заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд.

Администрация YouTube удалила фильм, объяснив это тем, что авторские права на эту продукцию принадлежат видеохостингу XMD1TV.