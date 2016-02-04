ОБСЕ: Информация об отводе сил в Донбассе не совпадает с реальностью
Киев, 4 февраля, 2016, 20:32 — ИА Регнум. В Донбассе противоборствующие стороны до сих пор не отвели все тяжелые вооружения. Об этом 4 февраля на брифинге заявил первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
«Неспособность сторон отвести вооружение очевидна. Мониторинг свидетельствует, что информация об отводе не совпадает с реальным положением вещей на 30% с обеих сторон», — рассказал Хуг.
По его словам, в Донбассе воюющие стороны, как и раньше, подвергают опасности жизни мирного населения, располагая технику возле объектов инфраструктуры и жилых домов.
«Они подводят технику и живую силу к гражданской инфраструктуре. В минувший понедельник два БТР остановились возле школы. В Дебальцево, в больнице, были вооруженные члены ДНР, военные и замаскированная техника были возле жилых домов в Коминтерново и Павлополе», — добавил Хуг.
Он также призвал представителей ДНР освободить из плена донецкого ученого Игоря Козловского и волонтерку Марину Черенкову. «Так называемая ДНР должна немедленно освободить господина Козловского и госпожа Черенкову», — призвал Хуг.
Напомним, 27 января в Донецке пропала связь с Игорем Козловским после того, как в его квартире сотрудники МГБ ДНР провели обыск с изъятием. 29 января в Донецке была задержана Марина Черенкова.