Киев, 4 февраля, 2016, 20:32 — ИА Регнум. В Донбассе противоборствующие стороны до сих пор не отвели все тяжелые вооружения. Об этом 4 февраля на брифинге заявил первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Карусель

«Неспособность сторон отвести вооружение очевидна. Мониторинг свидетельствует, что информация об отводе не совпадает с реальным положением вещей на 30% с обеих сторон», — рассказал Хуг.

По его словам, в Донбассе воюющие стороны, как и раньше, подвергают опасности жизни мирного населения, располагая технику возле объектов инфраструктуры и жилых домов.

«Они подводят технику и живую силу к гражданской инфраструктуре. В минувший понедельник два БТР остановились возле школы. В Дебальцево, в больнице, были вооруженные члены ДНР, военные и замаскированная техника были возле жилых домов в Коминтерново и Павлополе», — добавил Хуг.

Он также призвал представителей ДНР освободить из плена донецкого ученого Игоря Козловского и волонтерку Марину Черенкову. «Так называемая ДНР должна немедленно освободить господина Козловского и госпожа Черенкову», — призвал Хуг.

Напомним, 27 января в Донецке пропала связь с Игорем Козловским после того, как в его квартире сотрудники МГБ ДНР провели обыск с изъятием. 29 января в Донецке была задержана Марина Черенкова.