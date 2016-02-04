Чебоксары, 4 февраля, 2016, 20:28 — ИА Регнум. В Чувашии статус приоритетных инвестиционных проектов получили 97 проектов (в 2014 году — 96, в 2013 году — 43). Минимально заявленный объём инвестиций по проектам — 30 млн рублей, максимальный — 130 млрд рублей. Соответствующий перечень опубликован в скорректированной инвестиционной стратегии Чувашии до 2020 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

ИА REGNUM Пятизвездочный отель-долгострой «Сувар»

Наибольшую долю составляют проекты машиностроения — 27. Больше всего планов намечено у предприятий тракторного концерна (пять проектов) — в частности, разработать и внедрить новые вагоны (7,4 млрд рублей), новые модели бульдозеров, экскаваторов и самосвалов (общая стоимость 2,2 млрд рублей). Четыре проекта, каждый из которых в документе обозначен как новый завод, планирует реализовать новочебоксарский «Экоклинкер» (общая стоимость более 5,3 млрд рублей).

На модернизацию и техническое перевооружение нацелены алатырский ОАО «Электроприбор» (заявлено 2 млрд рублей инвестиций), ЧАЗ (244 млн рублей), «Элара» (200 млн рублей), ОАО «Чувашторгтехника» (400 млн рублей). Расширение производственных мощностей с целью выпуска импортозамещающей продукции для применения в наземной и морской военной технике планируется на ОАО «ВНИИР-Прогресс» (900 млн рублей). НПП «Экра» предполагает построить комплекс административно-производственного на­значения (1 млрд рублей инвестиций).

Предприятие оборонного комплекса ЧПО им. В.И. Чапаева заявило о создании «нового высокотехнологичного производственного комплекса по серийному выпуску детских резиновых и пластизольных мячей и игрушек», оценив общую стоимость проекта в 250 млн рублей. Также оно планирует реконструировать производство крупногабаритных изделий с термобарическим наполнением (за 413 млн рублей).

Что касается новых заводов, то в перечень перспективных проектов включено строительство в Чебоксарах завода по производству автомобильных турбокомпрессоров (ООО «ПКФ «Турбоком-Инвест», объём инвестиций 430 млн рублей), завода по производству лопастей для ветроэнергетических установок в Новочебоксарске (ООО «Русский Ветер», 432 млн рублей), завода по производству изделий сборного железобетона (ООО «Чебоксарский домостроительный ком­бинат», 2 млрд рублей), завода по производству керамической плитки в Алатырском районе (ООО «Трепес», 1,8 млрд рублей), комбината по производству керамических стройматериалов в Алатырском районе (ООО «Стройкерамика», 1,4 млрд рублей).

Самый крупный инвестпроект заявил новочебоксарский «Химпром». Это организация производства глифосата мощностью 30 тыс. тонн в год со сроками реализации в 2014—2021 годах и в 130 млрд рублей инвестиций. Кроме того, на базе данной площадки также предполагается построить к 2018 году завод по производству перекиси водорода (4,18 млрд рублей). В химической промышленности обозначен ещё один крупный проект — создание в 2016—2017 годах «первого промышленного производства высокоэффективных солнечных элементов и модулей по технологии HIT» (ООО «Хевел», г. Новочебоксарск), оцениваемый в 3,8 млрд рублей.

В сфере строительства традиционно приоритетными считаются три проекта комплексной застройки: «Богданка» (общая стоимость 65 млрд рублей), «Новый город» (38,66 млрд рублей) и «Университетский-2» (18 млрд рублей).

В сельском хозяйстве представлено 16 проектов. Наиболее затратные — строительство перерабатывающего предприятия (арохолдинг «Юрма», 4,5 млрд рублей), создание экологически чистого производства по выпуску продукта «Пролог» (ООО «Агропромышленный комплекс «ТВЛ», 4,2 млрд рублей), реализация первого этапа создания агропарка (агропарк «Чувашия — Сычуань», 1,1 млрд рублей), строительство предприятия по глубокой переработке зерна (агробиотехнопарк «Канашский», 4 млрд рублей).

В пищевой промышленности планируется реализовать пять проектов, из них два проекта по 1,5 млрд рублей предполагают модернизацию производственных мощностей (ОАО «Акконд», ООО «Чебоксарский мясокомбинат»).

12 проектов обозначены в качестве приоритетных в коммунальном и дорожном хозяйстве, из них все предполагают различные объёмы бюджетных вливаний. Самый дорогостоящий бюджетный проект — строительство в Чебоксарах третьего транспортного полукольца от ул. Университетская до пр. 9-й Пятилетки (37,4 млрд рублей). В перечень также вошли, в частности, строительство московского моста (1,6 млрд рублей), модернизация Красной площади (1,4 млрд рублей), строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали «Москва — Казань», развитие рынка газомоторного топлива (1,77 млрд рублей), рекультивация Пихутилинской свалки (240 млн рублей), реконструкция БОС (3,14 млрд рублей) и строительство нового полигона ТБО (1,4 млрд рублей) в Новочебоксарске.

Отметим, что также с участием бюджетных средств уже несколько лет в Чувашии строится включённый в число приоритетных проектов групповой водовод Батыревского, Шемуршинского и южной части Комсомольского районов, который должен обеспечить питьевой водой более 140 населенных пунктов с численностью жителей свыше 88 тыс. человек. Стоимость проекта оценивается в 3,71 млрд рублей, обозначенные сроки реализации проекта — 2008−2020 годы. На бюджетные средства также будет создан Центр сертификации, стандартизации и испытаний (377 млн рублей).

В сфере туризма, здравоохранения, спорта и культуры — 18 приоритетных проектов, многие из них также реализуются с участием бюджетных средств. Наиболее известные — «Этническая Чувашия» (7,7 млрд рублей), пятизвёздочный отель-долгострой «Сувар"-"Одис» (1,6 млрд рублей), олимпийский центр по стрельбе из лука (500 млн рублей), хирургический корпус онкодиспансера (900 млн рублей), реконструкция филармонии и театра оперы и балеты (более 700 млн рублей).

К приоритетным проектам в сфере услуг отнесены строительство подземного города в Чебоксарах (12 млрд рублей инвестиций), расширение торговых площадей ТРК «Мега Молл» (2,7 млрд рублей) и создание логистического комплекса класса «A» (513 млн рублей).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Чувашии снизились показатели инвестиционной деятельности. По предварительным данным, в 2015 году в основной капитал за счет всех источников финансирования вложено 53 млрд рублей инвестиций, что на 9% ниже уровня 2014 года (в сопоставимых ценах).