Киев, 4 февраля, 2016, 19:04 — ИА Регнум. Заместитель главы фракции «Блока Петра Порошенко» Игорь Кононенко предложил пройти детектор лжи вместе с министром экономики Украины Айварасом Абромавичусом. Об этом заявил сам Кононенко, сообщает пресс-служба «БПП», передает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из т/с «Дилетант против эксперта». Discovery. 2014. США Детектор лжи

«Относительно ситуации, которая сложилась, и выдвинутых в мой адрес обвинений министром экономического развития господином Абромавичусом должен сделать следующее заявление: вчера мною подано и официально зарегистрировано заявление в Национальное антикоррупционное бюро по обвинениям в мой адрес, с просьбой провести объективное расследование и наказать виновных. Второе, я предлагаю и настаиваю, вместе с господином Абромавичусом пройти детектор лжи по предъявленным им обвинениям», — сказал депутат.

Кроме того он заявил о том, что готов сложить полномочия заместителя главы фракции.

«Я принял решение снять с себя полномочия первого заместителя председателя фракции партии «Блок Петра Порошенко» в Верховной раде на период расследования и прошу фракцию меня поддержать в этом решении», — сказал Кононенко.

Напомним, ранее министр экономики Украины Айварас Абромавичус подал в отставку, обвинив Игоря Кононенко в давлении и коррупции через «смотрящих» в госкомпаниях. Отставку министра осудили представители западных посольств. Президент Украины Петр Порошенко вечером 4 февраля должен встретиться с послами стран G7, чтобы пояснить им свои дальнейшие действия в связи с возможной отставкой Абромавичуса.