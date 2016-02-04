Санкт-Петербург, 4 февраля, 2016, 18:31 — ИА Регнум. Инспекторы Департамента Росприроднадзора по СЗФО вместе с сотрудниками Ленинградской межрайонной природоохранной прокуратуры провели сегодня, 4 февраля, проверку полигона опасных отходов «Красный Бор», сообщает корреспондент ИА REGNUM. Поводом для выезда специалистов на территорию предприятия стала информация в СМИ об обводнении каналов полигона в связи с ранним паводком.

Департамент Росприроднадзора по СЗФО Отбор проб воды на полигоне «Красный Бор»

Инспекторы отобрали пробы воды из магистрального канала, примыкающего к полигону и впадающего в ручей Большой Ижорец. Для ответа на вопрос о токсичности проб используется метод биотестирования с помощью рачков дафний: по реакции живых организмов можно точно определить, опасна ли вода из обводного канала для окружающей среды.

Как сообщает пресс-служба Департамента Росприроднадзора по СЗФО, инспекторы надзорного ведомства рекомендовали руководству полигона «Красный Бор» проводить работы по снижению уровня воды в обводном канале. Ситуация уже находится на особом контроле Федеральной службы по надзору в сфере природопользования.

Как известно, паводок происходит ежегодно. Однако в этот раз тема его влияния на полигон «Красный Бор» и возможная угроза жителям региона от попадания загрязненной воды в Неву, оказались в центре внимания СМИ в городе и области. Власти Петербурга 4 февраля призвали журналистов «внимательно и ответственно относиться к информации, подаваемой в эфир». Специалисты городского комитета по природопользованию рекомендуют тщательно проверять сведения, полученные от активистов инициативных групп и организаций, называя нагнетание обстановки «намеренной дискредитацией работы органов исполнительной власти, а также профессионалов предприятия, которые ежедневно ответственно выполняют свою работу».

Санкт-Петербургское государственное унитарное природоохранное предприятие «Полигон «Красный Бор» находится в 60 км от Петербурга в Тосненском районе Ленинградской области и является хранилищем для токсичных промышленных отходов. Инфраструктура СПб ГУПП «Полигон «Красный Бор» внесена в государственный реестр опасных производственных объектов.

Полигон «Красный Бор» — это площадь в 73 га, на которой расположены так называемые карты с хранящимися в них отходами четырех классов опасности. Всего карт 65, но на данный момент действуют только пять, остальные рекультивированы. Отходы I класса опасности размещаются в герметичных металлических контейнерах в специально подготовленной карте.

Исполняя решения судебных инстанций, полигон не принимает новые отходы с января 2014 года и остается хранилищем для 1,5 млн тонн накопленных отходов. Уровень в картах меняется за счет выпадения и испарения осадков. Сегодня, заверяют специалисты, в картах еще есть место, поэтому протечек не предвидится.

От «внешнего мира» полигон отделяет обводной магистральный канал, в который попадают поверхностные воды с прилегающей территории. В нынешний период оттепели уровень воды в канале поднялся, это и вызвало беспокойство: что если токсины полигона перельются за его пределы и попадут в реки Петербурга и Ленобласти?

Для оценки реальности такой угрозы требуется уточнить, содержатся ли в этой воде опасные вещества, сейчас этим и занимаются эксперты Росприроднадзора и прокуратуры. Заметим, что если обводной канал будет переполнен, то сотрудники полигона перекачают эту воду в четыре специальных пруда-накопителя.

Добавим, что с 1993 года полигон внесен в список «горячих точек» Хельсинкской комиссии по защите морской среды Балтийского моря. Это связано с тем, что в случае проникновения в подземные воды отходы «Красного Бора» могут попасть в Неву, а потом и в Финский залив.