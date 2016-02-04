Москва, 4 февраля, 2016, 18:11 — ИА Регнум. В Госдуме рекомендуют взявшим кредиты, в том числе в валюте, в случае необходимости воспользоваться так называемым законом о банкротстве физлиц, передает корреспондент ИА REGNUM 4 февраля. «Я считаю крайне необходимым законодательно запретить коллекторскую деятельность. Кредиторы, включая банки, должны иметь право взыскивать исключительно задолженность перед ними и только через два законных механизма — исполнительное производство или реабилитационные процедуры в отношении граждан-должников», — заявил глава комитета Госдумы по собственности Сергей Гаврилов (КПРФ).

Эмиль Ренуф. Рука помощи. 1881

По закону о реабилитационных процедурах в отношении граждан-должников, часто не совсем корректно упоминаемому в СМИ как закон о банкротстве граждан, должник вправе реструктурировать задолженность, то есть получить рассрочку выплат до 5 лет, а также в случае договоренности с кредиторами — списать часть задолженности, пояснил Гаврилов. Если такая рассрочка невозможна из-за слишком небольших текущих доходов должника, то должник продаст часть своего имущества (но не единственную квартиру и не необходимые предметы для нормальной жизни должника и членов его семьи — холодильника, телевизора и так далее), говорит он. Причем даже если сумма проданного имущества не покроет задолженность, то последняя все равно будет считаться полностью погашенной. «Обращаю внимание, что во всех этих процессах, равно как и при исполнительном производстве, места коллекторам нет. Должник имеет дело только с государственными структурами, все решения принимаются только в судебном порядке», — подчеркнул глава комитета.

Гаврилов также указал на то, что коллекторы не имеют права описывать и изымать имущество, проводить оценку — это в компетенции судебных приставов. «Представители коллекторских организаций не имеют права входить в ваш дом без вашего согласия до вынесения судом официального решения о взыскании долга», — отметил он. Согласно ст. 385 Гражданского кодекса РФ: «Должник вправе не исполнять обязательство новому кредитору до предоставления ему доказательств перехода права к этому кредитору, за исключением случаев, если уведомление о переходе права получено от первоначального кредитора». Поэтому, делает вывод депутат, необходимо письменное уведомление, у представителя коллекторской службы — паспорт, доверенность от организации, в случае переуступки прав по кредиту — копия договора цессии.

Сумму долга всегда можно оспорить, если второй стороной был нарушен порядок начислений. Согласно ст. 319 ГК РФ: «Сумма произведенного платежа, недостаточная для исполнения денежного обязательства полностью, при отсутствии иного соглашения погашает прежде всего издержки кредитора по получению исполнения, затем — проценты, а в оставшейся части — основную сумму долга.

Причем в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ № 13, Пленума ВАС РФ № 14 от 08.10.1998 «О практике применения положений Гражданского кодекса Российской Федерации о процентах за пользование чужими денежными средствами» дается предельно точное разъяснение понятия процентов: «При применении норм об очередности погашения требований по денежному обязательству при недостаточности суммы произведенного платежа (статья 319 Кодекса) судам следует исходить из того, что под процентами, погашаемыми ранее основной суммы долга, понимаются проценты за пользование денежными средствами, подлежащие уплате по денежному обязательству, в частности проценты за пользование суммой займа, кредита, аванса, предоплаты и так далее. Проценты, предусмотренные статьей 395 Кодекса за неисполнение или просрочку исполнения денежного обязательства, погашаются после суммы основного долга». «Следовательно, если за счет вносимых вами сумм банк погашает постоянно растущие проценты за просрочку, то это противоречит действующему законодательству», — пояснил Гаврилов.

Кроме того, взяв кредит, заемщик зачастую оплачивает целый список «комиссий». «Но так как открытие счета, его ведение, выдача кредита — это не услуги, а обязанность банка, то, опираясь на закон «О защите прав потребителей», вы вправе в течение 3 лет с момента уплаты комиссии ее вернуть, написав претензию в банк с требованием признать недействительным пункт кредитного договора, касающийся уплаты заемщиком комиссии. Если банк откажется, то вернуть деньги и возместить моральный ущерб поможет суд. Для этого есть все законные основания», — подчеркнул Гаврилов.

Он призвал граждан самим инициировать процедуру реабилитации в рамках закона о реабилитационных процедурах в отношении граждан-должников. «Это самый мягкий для должника путь решения проблемы, исключающий какое-либо участие коллекторов», — пояснил глава комитета Госдумы.