В Госдуме дают советы, как должникам «обойти» коллекторов
Москва, 4 февраля, 2016, 18:11 — ИА Регнум. В Госдуме рекомендуют взявшим кредиты, в том числе в валюте, в случае необходимости воспользоваться так называемым законом о банкротстве физлиц, передает корреспондент ИА REGNUM 4 февраля. «Я считаю крайне необходимым законодательно запретить коллекторскую деятельность. Кредиторы, включая банки, должны иметь право взыскивать исключительно задолженность перед ними и только через два законных механизма — исполнительное производство или реабилитационные процедуры в отношении граждан-должников», — заявил глава комитета Госдумы по собственности Сергей Гаврилов (КПРФ).
По закону о реабилитационных процедурах в отношении граждан-должников, часто не совсем корректно упоминаемому в СМИ как закон о банкротстве граждан, должник вправе реструктурировать задолженность, то есть получить рассрочку выплат до 5 лет, а также в случае договоренности с кредиторами — списать часть задолженности, пояснил Гаврилов. Если такая рассрочка невозможна из-за слишком небольших текущих доходов должника, то должник продаст часть своего имущества (но не единственную квартиру и не необходимые предметы для нормальной жизни должника и членов его семьи — холодильника, телевизора и так далее), говорит он. Причем даже если сумма проданного имущества не покроет задолженность, то последняя все равно будет считаться полностью погашенной. «Обращаю внимание, что во всех этих процессах, равно как и при исполнительном производстве, места коллекторам нет. Должник имеет дело только с государственными структурами, все решения принимаются только в судебном порядке», — подчеркнул глава комитета.
Гаврилов также указал на то, что коллекторы не имеют права описывать и изымать имущество, проводить оценку — это в компетенции судебных приставов. «Представители коллекторских организаций не имеют права входить в ваш дом без вашего согласия до вынесения судом официального решения о взыскании долга», — отметил он. Согласно ст. 385 Гражданского кодекса РФ: «Должник вправе не исполнять обязательство новому кредитору до предоставления ему доказательств перехода права к этому кредитору, за исключением случаев, если уведомление о переходе права получено от первоначального кредитора». Поэтому, делает вывод депутат, необходимо письменное уведомление, у представителя коллекторской службы — паспорт, доверенность от организации, в случае переуступки прав по кредиту — копия договора цессии.
Сумму долга всегда можно оспорить, если второй стороной был нарушен порядок начислений. Согласно ст. 319 ГК РФ: «Сумма произведенного платежа, недостаточная для исполнения денежного обязательства полностью, при отсутствии иного соглашения погашает прежде всего издержки кредитора по получению исполнения, затем — проценты, а в оставшейся части — основную сумму долга.
Причем в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ № 13, Пленума ВАС РФ № 14
Кроме того, взяв кредит, заемщик зачастую оплачивает целый список «комиссий». «Но так как открытие счета, его ведение, выдача кредита — это не услуги, а обязанность банка, то, опираясь на закон «О защите прав потребителей», вы вправе в течение 3 лет с момента уплаты комиссии ее вернуть, написав претензию в банк с требованием признать недействительным пункт кредитного договора, касающийся уплаты заемщиком комиссии. Если банк откажется, то вернуть деньги и возместить моральный ущерб поможет суд. Для этого есть все законные основания», — подчеркнул Гаврилов.
Он призвал граждан самим инициировать процедуру реабилитации в рамках закона о реабилитационных процедурах в отношении граждан-должников. «Это самый мягкий для должника путь решения проблемы, исключающий какое-либо участие коллекторов», — пояснил глава комитета Госдумы.