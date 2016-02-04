Варшава, 4 февраля, 2016, 17:57 — ИА Регнум. Власти Польши сформировали новую комиссию для расследования причин авиакатастрофы польского борта №1 под Смоленском в апреле 2010 года. Об этом сегодня, 4 февраля, заявил журналистам министр обороны Польши Антоний Мачеревич.

А. Горбаруков ИА REGNUM Рецепт

Напомним, польский борт №1 разбился 10 апреля 2010 года в районе аэродрома «Северный» под Смоленском. На борту самолета находился президент Польши Лех Качиньски, члены правительства, представители военного командования — всего, вместе с членами экипажа, 96 человек. Все погибли. Дело по факту крушения самолета было возбуждено Главной военной прокуратурой Польши в день крушения самолета.

Дело расследовалось несколько лет. Параллельно шло российское расследование. Множество экспертов пришло к однозначному выводу: причина катастрофы — это непрофессиональные действия экипажа польского правительственного самолета Ту-154.

Варшава, однако, считает, что виноваты российские диспетчеры. Кроме того, в Польше на последних парламентских выборах пришла к власти партия Права и Справедливости, а также нынешний президент Польши — Анджей Дуда является выдвиженцем этой партии.

Руководит партией Ярослав Качиньский — брат-близнец погибшего президента Леха Качиньского. В ядре этой партии существует своеобразная «Смоленская секта», которая верит, что катастрофа Ту-154 была устроена российскими спецслужбами.