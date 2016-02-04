Тюмень, 4 февраля, 2016, 17:51 — ИА Регнум. Оптимизация 25 школ в Тюмени идёт на пользу образованию. Об этом в департаменте образования горадминистрации сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ведомстве.

Школьница

«Родителям поясняем, что основной целью реорганизации образовательных учреждений является объединение материально-технических, кадровых, финансовых и иных ресурсов для достижения большей эффективности деятельности школ по достижению качества образования, — сообщает и.о. главы департамента Любовь Гнусарева. — Реорганизация школ не влечет за собой нарушения конституционных прав граждан. У детей появляется возможность учиться у квалифицированных педагогов, более широкого выбора спектра школьных услуг дополнительного образования, получения социально-психологической помощи, обеспечивающихся ресурсами объединенных школьных коллективов».

Образовательные учреждения Тюмени реорганизуются путем присоединения одной школы к другой при сохранении территориального принципа приема детей, сохранения педагогического состава школ. Результаты успешной реорганизации школ во многом зависят от педагогов, от их понимания, стремления за видением своих интересов, видеть интересы детей».

Однако в Тюменском родительском комитете продолжают не доверять чиновникам, ссылаясь на выводы прокуратуры. Как ранее сообщало ИА REGNUM, надзорное ведомство выявило, что «департаментом не разработана детальная структура механизма оптимизации учреждений, предусматривающая критерии оценки учреждений, подлежащих реорганизации, с учётом соблюдения и сохранения прав несовершеннолетних на образование в реорганизуемых учреждениях, не представлен объективный расчёт предполагаемого экономического эффекта от реорганизации с учётом высвобождения финансовых средств от сокращения штатных единиц реорганизуемых учреждений, не определены категории и количество работников, подлежащих сокращению, не урегулировано перераспределение персонала и педагогической нагрузки, не установлены порядок и критерии определения кандидатов на замещение вакантных должностей». Общественники намерены подать в суд и добиваться лишения чиновников города права реорганизации и ликвидации учреждений образования.