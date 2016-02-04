В Москве развернули самую большую копию Знамени Победы: фоторепортаж
Москва, 4 февраля, 2016, 18:15 — ИА Регнум. 4 февраля на Поклонной горе в Парке Победы у Огня Памяти и Славы курсанты МЧС развернули гигантскую копию Знамени Победы размером 1056 квадратных метров, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
На торжественной церемонии выступил народный артист СССР, певец Иосиф Кобзон. Все пришедшие смогли возложить цветы к Огню Памяти и Славы на Поклонной горе.
Данное мероприятие, организаторами которого выступили центральный музей Великой Отечественной войны, Общественная палатой РФ, Российское военно-историческое обществом и МЧС России, является прологом масштабного национального культурно-патриотического проекта «Знамя Победы» 2015−2020 годов, посвященного подготовке к празднованию 75-й годовщины Великой Победы, заявили в пресс-службе МЧС России.
После окончания церемонии рекордное Знамя Победы передано на хранение в Центральный музей Великой Отечественной войны.
Знамя Победы является официальным символом победы советского народа над фашистской Германией в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 годов. Акции, посвященные Знамени Победы, планируются провести во всех крупных городах РФ.