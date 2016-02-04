Москва, 4 февраля, 2016, 18:15 — ИА Регнум. 4 февраля на Поклонной горе в Парке Победы у Огня Памяти и Славы курсанты МЧС развернули гигантскую копию Знамени Победы размером 1056 квадратных метров, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Гигантская копия Знамени Победы, развернутая на Поклонной горе в Москве

На торжественной церемонии выступил народный артист СССР, певец Иосиф Кобзон. Все пришедшие смогли возложить цветы к Огню Памяти и Славы на Поклонной горе.

Данное мероприятие, организаторами которого выступили центральный музей Великой Отечественной войны, Общественная палатой РФ, Российское военно-историческое обществом и МЧС России, является прологом масштабного национального культурно-патриотического проекта «Знамя Победы» 2015−2020 годов, посвященного подготовке к празднованию 75-й годовщины Великой Победы, заявили в пресс-службе МЧС России.

После окончания церемонии рекордное Знамя Победы передано на хранение в Центральный музей Великой Отечественной войны.

Знамя Победы является официальным символом победы советского народа над фашистской Германией в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 годов. Акции, посвященные Знамени Победы, планируются провести во всех крупных городах РФ.