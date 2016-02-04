Москва, 4 февраля, 2016, 17:10 — ИА Регнум. C 1 января в детских садах столицы изменился режим питания: к четырехразовому приему пищи воспитанникам добавили ужин. Как заявила корреспонденту ИА REGNUM член ассоциации родительских комитетов и сообществ России «АРКС» Оксана Лунгу, родители жалуются, что по новой системе пятиразового питания вместо привычного уплотненного полдника воспитанникам начали выдавать булку с кефиром.

Цитата из д/ф «Приключения Буратино». реж Леонид Нечаев. 1975. СССР Три корочки хлеба

«Дети остаются голодными! Вот раньше был уплотненный полдник, они его разбили на две части, то есть на полдник и на ужин. При том из питания никто ничего не добавлял. Те дети, которых родители забирают раньше ужина, — остаются голодные. Потому что на полдник, как правило, дают кефир с какой-нибудь булкой. А кефир многие дети вообще не пьют. Сами представьте, ребенок пообедал, потом поспал, выпил там стакан кефира или воды, и потом пошел на дополнительные занятия. Понятно, что родители абсолютно недовольны. Плюс ко всему еще вместе с введением этого питания сейчас требуют заранее списки подавать, кто будет ужинать, кто не будет. Если мама забирает ребенка раньше, то она должна писать заявление. То есть мотают нервы с этим ужином», — сообщила Лунго.

По мнению члена межкомиссионной рабочей группы ОПМ по общественному контролю за модернизацией образования Оксаны Лысенковой, решение по изменению режима питания в детсадах необходимо принимать с учетом мнения родителей. «Хотелось бы диалога с властями, но его не получается. В ультимативной форме все представляется. Что вот так и не иначе, потому что вот так решили», — отметила она в комменатарии корреспонденту ИА REGNUM.

Эксперт также сообщила, что с 2016 года заказчиком питания выступает само учебное учреждение. «И согласно того же госконтракта в обязанности директора входит согласование с родителями, а именно учесть мнение родителей по поводу приемов пищи», — уточнила Лысенкова.

Глава фракции КПРФ в Мосгордуме Андрей Клычков сообщил корреспонденту ИА REGNUM, что в его приемную поступают десятки жалоб. «Обращений поступает очень много из разных садов. Точное количество не назовешь, потому что за каждым обращением стоят десятки родителей. Одно из последних писем пришло из школы 2065 — это 13 садов. Там родители, помимо того, что подписались под петицией на сайте (там уже собрано почти 32 тысячи подписей), дополнительно собирают «живые» подписи за то, чтобы вернули уплотненные полдники», — сообщил Клычков, пояснив, что на сайте Change.org родители дошкольников разместили петицию, в которую требуют вернуть прежнюю четырехразовую схему питания.

В свою очередь, власти Москвы заявляют, что пятиразовое питание останется несмотря на жалобы родителей. На круглом столе в Мосгордуме руководитель ГКУ Москвы Служба финансового контроля департамента образования Алена Шахова заявила, что в дошкольных учреждениях ужинает порядка 48 тыс детей.

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Напомним, в ноябре 2015 года власти Москвы объявили о проведении 38 конкурсов на организацию питания в учебных учреждениях на период с 1 января 2016 года по 30 июня 2017 года.

Общая сумма контрактов превышает 30 млрд рублей. Как сообщила руководитель рабочей группы «Честная и эффективная экономика» Регионального штаба ОНФ в городе Москве Елена Дыбова, некоторые учебные учреждения города функционирует по схеме, при которой тендер выигрывает одна компания, а реализацией занимается другая.

В частности, в дошкольном отделении «Созвездие» Гимназии №1358 тендер стоимостью более 950 млн руб. выиграло ООО «Московский школьник», а в меню в качестве фирмы — исполнителя указан ОАО «Комбинат питания «Школьник», отметила она.

«Нам совершенно непонятно, зачем формулировать условия закупки подобным образом, ведь это изначально ограничивает конкуренцию. Согласитесь, что более мелкая компания вполне могла выиграть тендер самостоятельно, реализовывать его без каких-либо посредников, принимая на себя полную ответственность за качество и объемы оказываемых услуг. А так получатся, что ответственность «размывается», меняется схема финансирования, от чего в первую очередь страдают дети, которые не получают положенное им питание», — заявила Дыбова.