Рига, 4 февраля, 2016, 16:53 — ИА Регнум. Командир подразделения Земессардзе по вопросам кибербезопасности майор Гатис Граудиньш доставлен в больницу с диагнозом «алкогольная интоксикация», сообщает портал Rus.delfi.lv.

Цитата из т/ф «Семнадцать мгновений весны». Реж. Татьяна Лиознова. 1973. СССР Штирлиц

Эту информацию уже подтвердил директор департамента общественных отношений Министерства обороны (МО) Каспарс Галкинс. По данному факту начата служебная проверка. Дальнейшие действия МО станут известны после того, как будет получена информация из Госполиции. В Министерстве обороны воздержались от комментариев относительно того, был ли Граудиньш в тот момент при исполнении служебных обязанностей и была ли на нем форма.

По предварительным данным, майора нашли вечером 1 февраля лежащим на асфальте. Полиция прибыла на место происшествия и обнаружила мужчину в бессознательном состоянии. В скором времени по вызову стражей порядка приехала и «скорая», которая доставила мужчину в больницу, где ему и поставили диагноз алкогольное отравление.

Согласно декларации должностного лица, с 2000 года Граудиньш занимал должность командира Службы безопасности Сейма и президента Латвии. Затем продолжил карьеру в рядах Земессардзе, где занимал ряд должностей в штабе.

Напомним, подразделение ополчения по вопросам кибербезопасности было создано 30 июля 2013 года. Новое подразделение создавалось в соответствии с законом «О Земессардзе», объединяя работников частного сектора и свободных экспертов, которые заинтересованы в свободное время регулярно содействовать по вопросам IT-безопасности, разрабатывать экспертизу и знания для национального и международного уровней, участвовать и организовывать учения по предотвращению кибератак, а также, в случае необходимости, обеспечивать поддержку государственным и частным структурам.

Главная цель подразделения — развитие возможностей для того, чтобы обеспечить поддержку в случае кризиса или угрозы IT-безопасности и предотвратить соответствующие последствия в киберпространстве.