Рига, 4 февраля, 2016, 16:33 — ИА Регнум. Если Россия завтра отправит своих военных и танки в Прибалтику, силы НАТО в смысле вооружения и военных были бы превзойдены менее, чем за три дня. У Альянса были бы три выхода, и все они плохие. Такие выводы делает «мозговой центр», в котором исследование провели американские военные и гражданские эксперты, пишет Foreign Policy.

Василий Верещагин. Наполеон на Бородинских высотах. 1897

Первый путь — США и другие члены НАТО могли бы устроить кровопролитную контратаку, но исход был бы драматичным — Москва, скорее всего, оценила бы это как прямую угрозу для безопасности своей страны.Второй вариант — вспомнить Холодную войну и пригрозить большой местью, включая и использование ядерного оружия.Третий — признать хотя бы временное поражение, что НАТО — беззубый, и начать новую Холодную войну с Москвой.«НАТО, в каком положении он сейчас, не смог бы успешно защитить территории наиболее уязвимых своих членов», — сообщается в исследовании RAND Corporation, во время которого анализировались различные военные сценарии.В 2014—2015 годах специалисты моделировали различные сценарии, в которых российские силы в Таллине или Риге оказались бы в течение 36−60 часов. Военные США и стран Прибалтики (также и военно-воздушные силы американцев) в этих военных играх не могли остановить механизированные подразделения России и несли большие человеческие потери.

«Полученные выводы однозначны. При нынешней дислокации силы НАТО не смогут успешно защитить свои наиболее уязвимые государства», — заявил RAND Corporation.

В серии военных симуляций, которые разыгрывались в течение нескольких месяцев с 2014 по 2015 год, российские вооруженные силы сумели занять Ригу и Таллин в течение 36−60 часов. Солдаты США и стран Прибалтики при поддержке ВВС США не смогли остановить продвижение механизированных российских отрядов, понеся тяжелые человеческие потери. У США и других членов альянса в Прибалтике нет такого количества солдат, танков и бронетранспортеров, чтобы замедлить продвижение российских войск, говорится в выводах исследователей RAND Corporation Дэвида Шлапака и Майкла Джонсона.

«Столь быстрое поражение оставит НАТО лишь ограниченное количество возможностей, и все они плохие», — говорится в докладе.

В исследовании перечислены меры, которые НАТО может предпринять, чтобы избежать поражения и усилить свой восточный фланг, дав четкий сигнал России, что легкая победа здесь невозможна. Для предотвращения быстрого завоевания Прибалтики здесь необходимо разместить семь бригад НАТО, в том числе три бригады тяжелого вооружения, обеспечить поддержку с воздуха и артиллерию. Затраты на содержание дополнительных сил в Прибалтике могут составить 2,7 млрд долларов США (2,47 млрд евро) в год.

Отметим, что министр обороны США Эштон Картер уже раскрыл планы увеличить военный бюджет США в Европе и отправить в Восточную Европу дополнительные силы.Картер объявил, что оборонный бюджет США в Европе в следующем году достигнет 3,4 млрд долларов США (3,1 млрд евро). В 2016 году в бюджете эта строчка составляет 789 млн долларов (725 млн. евро).В настоящее время США в каждом государстве Прибалтики дислоцирует по ротационной роте военных и тяжелую военную технику, предназначенную для роты.Дэвид Очманек из RAND Corporation такие предложения Пентагона называет важным шагом, но «все же еще нужно многое сделать, чтобы укрепить оборону НАТО».Граница, которая отделяет страны Прибалтики от России и Белоруссии, примерно такой же длины, как та, которая отделяла Западную Германию от государств Варшавского блока в годы Холодной войны. Но тогда НАТО дислоцировал большие силы вдоль границы — было более 20 дивизий с танками и артиллерией.Сейчас в государствах НАТО танков мало, и они далеко друг от друга. В отчете отмечается, что, например, арсенал танков Германии после Холодной войны сократился с 2,2 тыс до 250.В странах Прибалтики есть только легкие пехотные подразделения, а Россия и дальше увеличивает свои силы в Калининградской области, планирует военную воздушную базу в Белоруссии, замечают авторы.Аналитики военных игр обратили внимание на то, что США и НАТО не хватает транспортных средств и вооружения, чтобы одолеть силы России, у которых есть мощные механизированные и танковые подразделения. НАТО также не хватает противовоздушной артиллерии, которая могла бы дать отпор российским военным самолетам.«Пехота НАТО почти во всех случаях даже не могла успешно отступить и уничтожалась на месте», — утверждается в отчете.