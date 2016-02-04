Ишим, Тюменская область, 4 февраля, 2016, 16:08 — ИА Регнум. Завершено следствие уголовного дела об угоне с аэродрома ДОСААФ в тюменском городе Ишиме самолета Як-52, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Уральском СКР на транспорте.

russianplanes.net Як-52

Напомним, физика-ядерщика Илью Кудряшова и инструктора Рамаса Шермадини из Москвы подозревают в угоне воздушного судна типа Як-52 (п. «а» ч.2 ст.211 УК РФ).

По версии следствия, сотрудник Ишимского авиационно-спортивного клуба ДОСААФ России с 2014 года на собственные средства занимался восстановлением воздушного судна типа Як-52, приобретая из различных источников детали и запчасти. В 2015 году, в связи с отсутствием средств, он пришел к соглашению с Кудряшовым на восстановление самолета на денежные средства последнего с дальнейшей продажей.

В июне 2015 года Кудряшов, не имея пилотского свидетельства, на принадлежащем ему воздушном судне «Gardan Horizon GY 80−160», не прошедшего регистрацию в установленном порядке, не поставив в известность сотрудника Ишимского авиационно-спортивного клуба, прилетел в город Ишим с целью забрать воздушное судно типа Як-52. При этом для пилотирования Кудряшов привлек Рамаса Шермадини, имеющего свидетельство пилота-любителя.

В течение трех дней Кудряшов и Шермадини подготовили самодельный самолет к полету. Однако, получив отказ в оказании помощи в заправке воздушных судов и передаче Як-52, решили завладеть им. Реализуя свои намерения, 20 июня 2015 года они остались на территории Ишимского авиационно-спортивного клуба и в ночное время, запустив двигатель Як-52, осуществили взлет. Шермадини сел за штурвал воздушного судна типа Як-52, а Кудряшов — воздушного судна «Gardan Horizon GY 80−160». Примерно в 4 часа по местному времени воздушное судно типа Як-52 совершило аварийную посадку, так как заглох двигатель, уже на аэродроме Тюменского авиационно-спортивного клуба, допустив столкновение с инженерно-техническими сооружениями аэродрома.

Следствием собрана достаточная доказательная база, уголовное дело направлено прокурору, а далее будет суд, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Уральском транспортном СКР.

Илья Кудряшов с выводами следствия не согласен. «На днях мне предъявлено «окончательное» обвинение по статье 211 УК РФ, то обвинение, с которым следствие попытается выйти в суд, — пишет Илья в своем блоге. — Это обвинение еще более абсурдно, чем изначальное. Согласно версии следствия, я угнал самолет, который перед этим купил. Будем биться до конца, доказывать свою правду в суде. Следствие велось крайне предвзято, с обвинительным уклоном».

Илья Кудряшов утверждает, что стал жертвой мошенничества: сотрудники ишимского отделения ДОСААФ торговали государственной техникой, сбивая номера с деталей и выдавая её за свою личную, а затем списывали её задним числом. Когда Кудряшов с напарником через 200 км полета вынужденно и аварийно сели на тюменском аэродроме, «продавец» решил замести следы своего участия в пропаже госимущества и подал заявление об угоне Як-52.

До летнего вылета в Ишим велись долгие переговоры, переписка, безналичные переводы денег. Продающая сторона была гостеприимна. Вопреки обещаниям продавца, самолет не был технически готов к выполнению перелета. В это время производилось исправление замечаний летчиков силами аэродромной команды. Оформление Як-52 в собственность Кудряшова завершилось подписанием договора купли-продажи и акта передачи за день до вылета.

Никто Як-52 с ишимского аэродрома не угонял: вылет был совершен на рассвете для максимально эффективного использования светового дня. Это обычная практика для дальних перелетов на низкоскоростной технике. Разрешение на вылет было получено у руководителя аэроклуба ДОСААФ вечером накануне.

После аварийной посадки на тюменском аэродроме в Ялуторовске была достигнута договоренность с аэродромной командой о том, что они поднимут самолет на шасси и откатят его в сторону. Там он должен был стоять до прибытия инженера, который приехал бы туда на поезде для разбора самолета и дальнейшей его транспортировки по земле. Оставаться на месте не имело смысла ввиду отсутствия у пилотов нужных инструментов и технической литературы для ремонта самолёта.

Кудряшов и Шермадини не скрывались. Согласно действующему законодательству, при авиационном происшествии пилот обязан сообщить о нем в органы правопорядка, что и было сделано: пилоты явились в тот же день в УФСБ по городу Сергиев Посад для дачи объяснений.

На данный момент Илья Кудряшов и его адвокат надеются, что прокуратура отправит уголовное дело не в суд, а на доследование.