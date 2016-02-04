Москва, 4 февраля, 2016, 16:02 — ИА Регнум. Владимир Путин провёл встречу с губернатором Саратовской области Валерием Радаевым, который проинформировал президента о социально-экономической ситуации в регионе и завершении строительства ряда инфраструктурных объектов. Об этом сообщает пресс-служба Кремля 4 февраля.

kremlin.ru Владимир Путин и Валерий Радаев

Валерий Радаев доложил об исполнении поручений президента по завершению строительства объектов «на важнейших для нас инфраструктурных направлениях» — в частности, в Заволжье была расширена дорожная сеть, в Балаково построен мостовой переход, в Воскресенском районе на федеральной трассе появилась новая развязка.

«Заволжье — это практически целинные районы, огромные, с большими населёнными пунктами. У нас по территории проходит межрегиональная дорога Самара — Волгоград, более 300 километров. Стык не был завершён несколько десятков лет, начало было 22 года назад», — сказал, в частности, губернатор, отметив, что были выделены межбюджетные трансферты на расширение дорожной сети. «При вашей поддержке мы в этом году построили второй этап (первый был завершён в 2013 году) — 5 километров дороги, соединили два наших района: посёлок Ровное и Старополтавский район Волгоградской области», — доложил Радаев.

В Балаково, где проживают 200 тыс. человек, новый мостовой переход соединил центральную и островную часть города. «Вы помогли, в 2015 году было выделено 2,5 миллиарда рублей, и мы в декабре завершили этот проект. Был год 70-летия Победы, мы и мост назвали «Мост Победы», — отметил Валерий Радаев.

Также на федеральной трассе «Самара — Волгоград», где круглосуточно проезжают 14−16 тыс. автомобилей, «сделали почти европейскую развязку, 15 километров в обход населённого пункта Елшанка в Воскресенском районе».

«Поэтому мы обозначили у себя 2015 год годом дорог и приступили к тем проблемным вопросам, которые беспокоили Саратовскую область. К сожалению, вопросы остаются, в том числе — я помню, вы замечание сделали, когда посещали нашу область, — по городу Саратову. Мы частично решили, частично для себя в приоритет ставим на 2016 год и будем заниматься именно дорогами в городе Саратове», — сказал саратовский губернатор.

Говоря в целом о развитии региона, Радаев заявил, что «экономика устойчива, могу так сказать, валовой региональный продукт мы сработали где‑то на уровне 2014 года», «есть позитив в промышленности — 102,9%». «Динамика есть и устойчиво сохраняется в текущем году. Думаю, что здесь никаких потрясений быть не должно», — полагает руководитель региона.

Комментируя ситуацию в сельском хозяйстве, Радаев подчеркнул, что «темпы не сбавили, не подвели». По его словам, по сбору подсолнечника — «мы первые» в России, по овощам в целом и овощам закрытого грунта — вторые в Приволжском федеральном округе. Задача — к 2020 году удвоить валовый сбор продукции тепличного хозяйства. Губернатор также напомнил, что в Саратовской области «практически три года была засуха», в прошлом году регион в числе пяти субъектов, находившихся «в самом тяжёлом состоянии», получил поддержку.

Также губернатор доложил о решении ряда социальных задач, отметив, что решили проблему очередности в детских садах, построили 35 объектов, дополнительно ввели 227 объектов и создали 3,5 тысячи рабочих мест.

На вопрос Владимира Путина о зарплатах, Валерий Радаев сообщил, что в рамках принятой «дорожной карты» «выдерживаем и по учителям, и по здравоохранению».