Ереван, 4 февраля, 2016, 15:52 — ИА Регнум.

Правительство Армении на заседании 4 февраля отклонило законопроект одного из оппозиционных депутатов, который планировал обязать все армянские телеканалы транслировать фильмы на армянском языке.

fotoyerevan.blogspot.am Ереванская телевышка

Депутат от партии «Процветающая Армения» Тигран Уриханян предлагал обязать все местные телеканалы переводить фильмы на армянский язык, обосновав инициативу необходимостью сохранения и развития государственного языка.

Однако, как подчеркнула министр юстиции Армении Арпине Ованнисян, в случае принятия закона действующие телеканалы будут вынуждены взять на себя дополнительные финансовые обязательства, поскольку перевод может быть осуществлен либо своими средствами, либо необходимо будет приобрести фильм уже в готовом виде.

Кроме того, по её мнению, в случае принятия законопроекта будут нарушены права национальных меньшинств.

В настоящее время значительная часть фильмов на армянских эфирных телеканалах транслируется на русском языке. Такая же ситуация и в кинотеатрах страны.