Москва, 4 февраля, 2016, 15:55 — ИА Регнум. Власти США и Великобритании готовятся к серьезной и долгой «холодной войне» против России, а фильм ВВС «Третья мировая война: в командном пункте» и несдержанная реакция Прибалтики являются лишь способом оправдания своей внешней политики. В этом уверен председатель комитета Госдумы по международным делам Алексей Пушков («Единая Россия»).

Цитата из к/ф «Александр Невский». Реж. Сергей Эйзенштейн. 1938. СССР Поединок

В своем микроблоге он написал сегодня, 4 февраля: «В Вашингтоне-Лондоне нацелены на хол. войну пр. России всерьез и надолго. Истерика вокруг Прибалтики и фильмы ВВС им нужны для ее оправдания».

Ранее парламентарий оценил инсценировку Вашингтона и Лондона возможных военных действий со стороны РФ как «полную чушь», которую представители Запада придумали сами, а теперь «сами себя и пугают».

ИА REGNUM ранее передавало, что британский телеканал ВВС-2 в среду, 3 февраля, запустил провокационное реалити-шоу, моделирующее, Третью Мировую войну под название «Третья мировая война: в командном пункте». Главным врагом здесь является, конечно, Россия, которая, по замыслу авторов, нападает на Латвию и наносит ядерный удар по кораблям НАТО.

Причем шоу показывают на телеканале, где обычно обсуждают реальные политические проблемы мира. Кроме того, «анализируют» происходящее британские стратеги и бывшие дипломаты. В конфликт вмешиваются Великобритания и США.

В начале фильма в титрах говорится, что представленные в киноленте события являются вымышленными, однако именно так повели бы себя политики в случае такой реальной угрозы: «Это история о том, как британские военные и политики повели бы себя в случае гипотетической войны в Европе… Современные аналитики опасаются, что Россия может протестировать НАТО на прочность».