Москва, 4 февраля, 2016, 15:29 — ИА Регнум. Несмотря на заверения главы МИД Германии Франка-Вальтера Штайнмайера в том, что Германия будет предоставлять России оперативную информацию о расследовании изнасилования несовершеннолетней россиянки, такая информация до сих пор не поступала. Об этом 4 февраля в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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«К сожалению, прошла неделя, и никакой информации по дипломатическим каналам от ФРГ предоставлено не было. Хочется верить, что заявления МИД Германии будут подкреплены делами», — сказала Захарова.

Она напомнила, что в российских СМИ было опубликовано большое интервью адвоката семьи. Захарова подчеркнула, что МИД, как внешнеполитическое ведомство, надеется получать информацию не только от СМИ и адвоката, но и «от официальных структур по дипломатическим каналам».

Напомним, информация о зверском изнасиловании русской девочки Лизы появилась 16 января. В Германии 13-летнюю школьницу затащили в машину и увезли в неизвестную ей квартиру, где более 30 часов ее насиловали пятеро парней арабской внешности.

Представители Международного конвента призывают всех родителей, бабушек и дедушек российских немцев проявить бдительность и организовать сопровождение школьников к месту учебы и обратно.