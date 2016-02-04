Кострома, 4 февраля, 2016, 15:29 — ИА Регнум. Костромские полицейские пресекли деятельность организованной группы, которая в течение нескольких месяцев совершала незаконную рубку леса в Галичском районе. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

ИА REGNUM Банда

Идея организовать нелегальный бизнес по вырубке леса пришла в голову жителю областного центра, который и стал руководителем группировки. Он четко разделил роли каждого участника: пока одни спиливали деревья, другие злоумышленники следили за въездами на случай, если появятся сотрудники правоохранительных органов. Оборудование, использовавшееся лесорубами, оказалось нехитрым. У них были бензопилы и автомобиль с манипулятором.

Следствие установило, что группа действовала на территории региона с ноября 2015 года. Отделом следственного управления УМВД России по Костромской области было возбуждено два уголовных дела статье «Незаконная рубка лесных насаждений», фигурантами которых стали четыре человека.

Трое злоумышленников уже заключены под стражу. Сумма ущерба, нанесенного преступной группой лесному фонду Костромской области, превысила 2,5 миллиона рублей. Если вина злоумышленников будет доказана, каждому грозит до семи лет лишения свободы и штрафы до 500 тысяч рублей.