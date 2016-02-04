Вашингтон, 4 февраля, 2016, 15:27 — ИА Регнум. Основатель разоблачительного ресурса WikiLeaks Джулиан Ассанж должен быть немедленно освобожден. Об этом сообщил адвокат Пер Самуэльссон, который пока не получил официальное решение ООН в отношении своего подзащитного.

Dragoliz Джулиан Ассанж

«Если сообщения СМИ действительны, то прокурор Мариан Ню должен немедленно отпустить Ассанжа и закрыть предварительное расследование, — цитируют адвоката «Вести». — В таком случае он уже отбыл свой срок».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 февраля рабочая группа ООН, занимающаяся разбором дела Джулиана Ассанжа, приняла решение в пользу основателя сайта WikiLeaks.

Представители комиссии рассматривали жалобу Ассанжа на Швецию и Великобританию, в связи с решением о его задержании спецслужбами этих стран.

Ранее основатель WikiLeaks пообещал, что покинет посольство Эквадора в Лондоне и сдастся британской полиции, если ООН не поддержит его жалобу.

«Если ООН объявит завтра, что я проиграл дело против Великобритании и Швеции, я выйду из посольства в полдень 5 февраля и сдамся британской полиции, поскольку не будет смысла подавать дальнейшие апелляции», — написал он в Twitter.

Напомним, Ассанж укрылся в здании посольства Эквадора в Лондоне в июне 2012 года, чтобы избежать экстрадиции в Швецию, где он разыскивается для допроса в связи с обвинениями в изнасиловании в 2010 году.

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