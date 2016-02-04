Чебоксары, 4 февраля, 2016, 15:57 — ИА Регнум. С запуском нового полигона твёрдых бытовых отходов (ТБО) в чувашском Новочебоксарске, рассчитанного на обслуживание половины населения региона, мусор становится все более дорогим и является предметом разбирательств на разных уровнях. При этом все заинтересованные стороны пытаются понять, какова калькуляция затрат оператора. Худшие опасения скептиков, предрекавших пару лет назад резкий рост тарифов с приходом на рынок частного инвестора, теперь кажутся даже оптимистичными. Наблюдатели отмечают, что фактически идёт передел рынка. Посыпались жалобы в контролирующие инстанции, пошли судебные разбирательства — в результате дело затягивается, власть бездействует, мусор в городах накапливается, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Калькуляция, предоставленная участникам круглого стола в Госсовете

Первая карта складирования на новом полигоне ТБО, который строится в рамках концессионного соглашения, была запущена в ноябре 2015 года и рассчитана на три крупнейших муниципалитета республики — Чебоксары, Новочебоксарск и Чебоксарский район. Параллельно в столице закрыли Пихтулинскую свалку, давно выработавшую все сроки и действовавшую с нарушением многих нормативов. Твёрдые бытовые отходы стали размещать на современном полигоне, о чём бодро и с облегчением отрапортовали чиновники. Но тут же взвыли предприятия — основные производители отходов, коммунальщики и перевозчики ТБО: со слов перевозчиков, цены сразу взметнулись аж в 10 раз, с 43,7 рублей за куб/м в октябре до 425,22 рублей в ноябре.

«Если раньше мы платили за талоны на утилизацию мусора 315 тыс. рублей в месяц, то в ноябре стали платить более 2 млн рублей. При этом объём ТБО у нас даже уменьшился. Того объёма бытового мусора, который раньше возили на Пихтулинскую свалку, сейчас в Чебоксарах нет и вряд ли будет в скором времени, потому что каждая управляющая компания считает и оценивает, как лучше и дешевле вывозить. Весна покажет, сколько мусора, особенно крупногабаритного, осталось не вывезенным», — сообщил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM заместитель директора ООО «Чистый город» Николай Степанов, который ранее возглавлял городское «Спецавтохозяйство».

Аналогичные доводы приводятся в документе УФАС, куда обратились перевозчики, управляющие компании, а также предприятия, которые являются самыми большими мусоропоставщиками. В частности, ОАО «Букет Чувашии», ОАО «Промтрактор», ГУП «Чувашавтотранс».

«В октябре 2015 г. АО «Спецавтохозяйство» направило уведомление в адрес ООО «Эткер» о прекращении деятельности организации, в связи с чем предлагало расторгнуть договор на оказание услуг по приему отходов, заключить новый договор на оказание аналогичных услуг с филиалом ЗАО «Управление отходами» в г. Новочебоксарск. При этом ранее размещение отходов обходилось ООО «Эткер» в 43,79 руб/1 куб м, Ответчик (филиал ЗАО «Управление отходами» в г. Новочебоксарск, ИА REGNUM) же выставил условия, по которым стоимость услуги по временному захоронению отходов с последующим размещением составила 425 руб/куб м. […] В связи с угрозой наступления негативных последствий, а также отсутствием альтернативного способа размещения отходов, Общество было вынуждено заключить договор […] с протоколом разногласий», — говорится, в частности, в документе, размещённом на сайте УФАС.

Также в документе отмечается, что по итогам ноября 2015 года затраты на талоны на размещение отходов выросли с 69 тыс. рублей до 437 тыс. рублей, убытки управляющая компания оценивает в 259 тыс. рублей.

В опубликованном УФАС документе приводятся и доводы ответчика, заявляющего, в частности, что «ЗАО «Управление отходами» не имеет отношения к АО «Спецавтохозяйство», в связи с чем сравнение тарифов организаций «не имеет смысла». «ЗАО «Управление отходами» занимается накоплением отходов, данная услуга не тарифицируется, является рыночной, регулируемый тариф по ней не устанавливается, оказанием услуги может заниматься иной хозяйствующий субъект, располагающий соответствующей площадкой», — отмечается в пояснительной части.

Отметим, по данным Госслужбы по тарифам Чувашии в республике величина действующих тарифов на утилизацию (захоронение) ТБО сегодня варьируется от 66 рублей за куб/м (в Шумерле) до 237,5 рублей в Моргаушском районе. Тарифы на утилизацию ТБО установлены для 14 организаций коммунального комплекса, концесссионера в этом перечне нет.

Живую заинтересованность в тарифах и калькуляции затрат проявляют в Госсовете Чувашии, радея, вероятнее всего, не только за народ: депутатский корпус, в основном, состоит из промышленников, а иные теперь занимают ещё и государственные должности. В конце января под председательством вице-спикера Олега Мешкова (до перехода в парламент владевшего ОАО «Букет Чувашии») в здание правительства был созван закрытый круглый стол с участием всех заинтересованных сторон, включая органы власти различных уровней. Из скупых информационных сообщений по итогам заседания следовало, что необходимо принять нормативные правовые акты на уровне региона в связи с передачей полномочий субъектам по сбору, утилизации и захоронению ТБО. Также после круглого стола «в народ» пошёл материал с калькуляцией затрат на услуги по складированию и размещению на новом полигоне.

«Мы с ноября не могли получить калькуляцию тарифов. И то, что после недавнего круглого стола в Госсовете дали наконец бумажку с калькуляцией — причём без подписи, без печати, без фирменного бланка — это не калькуляция, а чёрт знает что. И к ней возникает много вопросов», — эмоционально говорит Николай Степанов. Особое недоумение вызывает то, что предприятие, с его слов, якобы не получило лицензию на осуществление деятельности, а «мы уже должны платить».

«Если бы тарифы были открытыми, обоснованными и понятными, то думаю, никто бы не возражал. Все понимают, что когда затраты есть, их надо возмещать. Но пока получается по принципу: хозяин — барин, захотел — установил», — сказал Степанов.

В релизе также приводятся слова главы Минприроды Чувашии Сергея Павлова, который сообщил, что деятельность по обеспечению безопасного обращения с твердыми коммунальными отходами осуществляется в рамках государственной программы «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и повышение экологической безопасности» на 2014−2020 годы. Министр отметил, что в рамках концессионного соглашения с ЗАО «Управление отходами» запущены в эксплуатацию мусороперегрузочный комплекс с элементами сортировки мощностью не менее 150 тыс. тонн в год в Чебоксарах и мусоросортировачный комплекс мощностью не менее 150 тыс. тонн в год в Новочебоксарске. До середины 2017 года в рамках соглашения планируется строительство второго участка складирования полигона твердых коммунальных отходов мощностью 100 тыс. тонн в год. Также, со слов министра, прорабатывается вопрос создания мусороперегрузочных станций в городах Алатыре, Канаше, Шумерле.

Мусорной проблемой заинтересовалось региональное отделение ОНФ, которое также намерено проверить систему оплаты. «Вопросы к различным аспектам работы полигона возникли с первых дней его работы. Чиновники и концессионеры обещали, что переход на новую площадку практически не скажется на стоимости вывоза мусора для населения, но уже сейчас мы видим, что это не так, цены выросли десятикратно», — говорит сопредседатель Чувашского отделения ОНФ Виктор Горбунов.

Кроме того, по его словам, сейчас общественность лишена возможности понять, какими в итоге стали доли бюджетных и частных денег, вложенных в строительство и оборудование полигона. Нет в открытом доступе и текста концессионного соглашения, несмотря на то, что оно содержит общественно важную информацию.

Жители Чувашии пока не замечают новых расценок: управляющие компании вынуждены оплачивать увеличившиеся расходы деньгами, которые они собирают на ремонт и содержание помещений. В этом году расходы на вывоз мусора должны были появиться в отдельной строчке квитанции на квартплату, однако этого не произошло. «Дело в том, что пока не принята необходимая правовая база для утверждения тарифов за вывоз мусора. А если тарифа нет, квитанцию изменить не получится», — поясняет член штаба чувашского ОНФ Иван Никитин, до недавнего времени возглавлявший Госжилинспекцию Чувашии.

Кроме того, «фронтовиков» интересует, насколько обоснована методика измерения количества мусора по объему, а не по массе, предложенная концессионером. Их беспокоит, не придется ли жителям республики при такой системе оплачивать перевозку воздуха. «Крупногабаритный мусор в итоге управляющие компании накапливают, не вывозят. Ждут, когда тариф на утилизацию утвердит Госслужба по тарифам, обосновав цену», — отметил замдиректора ООО «Чистый город».

«Сейчас по большому счёту идёт передел рынка. Используются разные пути. Например, появились организации, которые предлагают вывозить мусор за 165 рублей куб/м. Каким образом собираются вывозить? Получается, что договорились? Или есть свалка, где бесплатно принимают?» — задаётся вопросами Николай Степанов, отмечая, что в Чебоксарах перевозкой мусора занимаются порядка 10 организаций. Из них наибольшую долю имеет «Спецавтохозяйство».

В декабре УФАС выдало ЗАО «Управление отходами» в лице филиала в Новочебоксарске предупреждение. Антимонопольщики усматривают признаки нарушения закона о защите конкуренции, выразившиеся в» навязывании невыгодных условий договора путем установления необоснованной цены и нарушение порядка ценообразования за оказание услуг по временному накоплению отходов с последующим размещением». УФАС возбудило дело, рассмотрение было назначено на 4 февраля: по итогам заседания дело отложили в связи с тем, что ответчик подал заявление в Арбитражный суд Чувашии.