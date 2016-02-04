Нижний Новгород, 4 февраля, 2016, 15:24 — ИА Регнум. Нижегородской области в 2015 году «в целом удалось даже поправить некоторые показатели» социально-экономического развития по сравнению с предыдущим годом. Как сообщает пресс-служба президента РФ, об этом губернатор Валерий Шанцев заявил на встрече с Владимиром Путиным 4 февраля.

Пресс-служба президента РФ Владимир Путин и Валерий Шанцев

«Если и допущено отставание, то не критичное, связанное где‑то с инфляцией, где‑то с какими‑то особенностями рынка», — добавил губернатор.

По его словам, в 2015 году регион по валовому внутреннему продукту впервые вышел за 2 трлн. рублей: «Рост около 10%, но если в сопоставимых ценах, с учётом коэффициента инфляции, то мы остались на уровне 2014 года, не меньше. Промышленность прилично сработала в 2015 году, лучше, чем в 2014. У нас по промышленности рост в сопоставимых ценах, индекс физического объёма — 2,4%. Но поскольку у нас одна обработка, добычи нет, то в обрабатывающих отраслях — 2,8%.

«В сельском хозяйстве тоже удержали темпы. В прошлом году выросли на 4,4%, то в этом году — 2,2%. Обеспечили себя зерном, картофелем, овощами в полном объёме. По молоку — третий год прирастает валовой надой, вышли неплохо по продуктивности — больше 5 тысяч литров, — продолжил Шанцев. — По строительству тоже удержались на уровне. Объём был где‑то 155 миллиардов, сейчас — 149 миллиардов. По торговле, если говорить в действующих ценах, то выросли. В сопоставимых ценах — упали, потому что здесь работает инфляция, цены выросли».

«По финансовому результату бюджет перевыполнили, правда, не намного, на 600 миллионов. Рост около 8% к прошлому году. Неплохо поработали предприятия, прибыль выросла на 33%. Уровень регистрируемой безработицы — 0,62% от числа населения, находящегося в трудоспособном возрасте. Это один из самых низких показателей в России», — заявил Шанцев.

«Реальный сектор экономики работал не зря, поднимал объёмы. Мы достигли определённого рубежа в социальном плане. Среднедушевые доходы в 2005 году на 25% отставали от среднего уровня по России. В прошлом году мы превысили средний уровень по России, правда, на 0,4%, но всё равно у нас уже 30 тыс. рублей, — сообщил губернатор. — Если в 2005 году в соотношении среднедушевых доходов к прожиточному минимуму было 2, то есть каждый работающий мог себя обеспечить по прожиточному минимуму и ещё одного человека, то сейчас — 3,85»,

По словам Шанцева, по темпам рождаемости Нижегородская область в 2015 году была первой в Приволжском федеральном округе: «Смертность падает, снижается коэффициент естественной убыли. Он был 10,7, когда начинали, сейчас — 3,3. Россия растёт численностью населения, мы пока отстаём. Но на 2020 год ставим себе задачу обеспечить рост».

«Медициной надо заниматься», — отметил президент.

На это губернатор сообщил, что в Нижегородской области полностью завершено создание трёхуровневой системы здравоохранения: «Ив родовспоможении, и при сердечно-сосудистых заболеваниях, в травме, в нейрохирургии. У нас есть первичная помощь, есть специализированные межрайонные центры и есть высокотехнологичные предприятия, уже 16. В 2015 году ввели первый из 32 в России областной перинатальный центр».

«Тенденция в этом смысле хорошая. Её надо сохранить», — заявил Путин.

Отдельно губернатор остановился на выполнении «майских» указов президента. По его словам, облсть справилась с задачами, обозначенными в этих указах: «По зарплатам у нас рост, по образованию, по здравоохранению и абсолютно по всем «дорожным картам», согласованным с министерствами, идём даже с небольшим опережением. По производительности труда рост выше, чем в среднем по России — 8,1%».

Кроме того, в 2015 году в регионе было реализовано 7 крупных инвестиционных проектов, среди которых открытие второго производство каталитического крекинга, две новые конвейерные лини на Горьковском автозаводе — цельнометаллический фургон «ГАЗель Некст» и производство «Мерседес Спринтер».

В 2016 году, по словам Шанцева, намечена реализация еще 9 крупных инвестпроектов: «Наверное, самый большой по капитализации — это Нижегородский машиностроительный завод, в конце февраля мы его вводим в эксплуатацию».