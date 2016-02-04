Киев, 4 февраля, 2016, 15:23 — ИА Регнум. В Киеве в одном из офисов взорвался букет, доставленный курьером, сообщает пресс-служба главного управления Национальной полиции в городе.

cvetikof.ru Цветы

Курьер привез букет цветов в офис компании по разработке программного обеспечения. Цветы предназначались директору компании, однако его не было на рабочем месте и букет был оставлен на столе. Цветы взорвались примерно через час после доставки.

В результате взрыва сотрудники компании не пострадали. В помещении офиса частично повреждены мебель, стены и окно. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «умышленное убийство».