Лондон, 4 февраля, 2016, 14:59 — ИА Регнум. Официальный представитель премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона заявил 4 февраля, что решение Рабочей группы ООН по произвольным задержаниям не будет обязательным к исполнению британскими властями, сообщает Reuters.

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Он также отметил, что если Ассанж выйдет из посольства Эквадора, то будет немедленно арестован.

Напомним, 4 февраля стало известно, что находящийся с 2012 года в посольстве Эквадора Джулиан Ассанж заявил о готовности сдаться полиции Великобритании, если рабочая группа ООН вынесет решение о законности его ареста. В случае же положительного решения группы Ассанж требует прекратить всякое преследование.