Степанакерт, 4 февраля, 2016, 14:55 — ИА Регнум. 4 февраля президент Нагорно-Карабахской Республики Бако Саакян принял заместителя председателя Следственного комитета Республики Армения Айка Григоряна. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM в Степанакерте со ссылкой на пресс-службу президента НКР.

На встрече был обсужден ряд вопросов, касающихся сотрудничества между соответствующими структурами Арцаха (историческое название Карабаха) и Армении.

Во встрече приняли участие генеральный прокурор НКР Артур Мосиян, другие должностные лица.

В тот же день Бако Саакян принял исполнительного директора Всеармянского фонда «Айастан» Ара Варданяна и заместителя директора Арарата Хлгатяна.

Был обсужден ряд вопросов, касающихся хода реализации программ фонда в Арцахе.

Президент отметил важность надлежащего выполнения работ с соблюдением намеченных сроков.

Всеармянский фонд «Айастан» («Армения») продолжает осуществлять в Нагорном Карабахе ряд программ. Они касаются восстановления и строительства жилья, образовательных, культурных, здравоохранительных и иных учреждений, объектов инфраструктуры, как в столице республики — г. Степанакерте, так и во всех районах республики. Ежегодно фонд организовывает в Лос-Анджелесе общеармянский марафон по сбору средств, которые направляются на благоустройство Нагорного Карабаха и приграничных районов Армении.