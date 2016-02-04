Тамбов, 4 февраля, 2016, 14:48 — ИА Регнум. На крупнейшем испано-российском предприятии «Тамбовская индейка» начинают выращивать «уникальную для России породу птицы», сообщили ИА REGNUM в областном управлении пресс-службы и информации.

pticagrad.ru Яйца индейки и птенцы

«Тамбовская индейка» — международный проект, который реализуется группой «Черкизово» с 2012 года в партнерстве с испанской Grupo Fuertes — крупнейшим производителем индейки в Испании. В компании сообщили о начале выращивания на Тамбовщине «уникальной для России породы индейки» — Grade Maker. Первая партия из 30 тысяч инкубационных яиц поступила на предприятие из Франции. Несколько тысяч молодых индюшат появятся на свет уже в феврале. А первая партия мяса индейки будет поставлена в розницу этой осенью. До конца 2016 года планируется произвести до 50 тыс. тонн индюшатины (в живом весе).

«От привычной российскому потребителю индейки породу, изначально выведенную во Франции, но до сих пор не выращиваемую в России, отличает существенно меньший размер (например, ее тушка легко войдет в любую духовку) и относительно небольшой вес (7−9 кг), что делает ее гораздо более удобной в фасовке и готовке. Кроме того, это мясо будет содержать в два раза меньше жира и станет самым диетическим на рынке», — поясняют в компании.

Общая стоимость проекта «Тамбовская индейка» — более 7 млрд рублей. Запланированный объем производства — 40 тыс. тонн мяса в год с перспективой увеличения втрое. Кроме того, реализация данного проекта имеет большое социальное значение, поскольку решит проблему занятости людей, а также позволит получить дополнительные доходы в виде налогов. Здесь будет создано около тысячи рабочих мест для жителей Первомайского, Мичуринского и Староюрьевского районов Тамбовской области с зарплатой в среднем 38 тыс. рублей.

Напомним, глава администрации Тамбовской области Александр Никитин ранее отмечал, что сегодня группа компаний «Черкизово» — один из главных стратегических инвесторов для региона. Глава региона подчеркивает, что в Тамбовской области взят курс на импортовытеснение — поддержку отечественного производителя, развитие производства экологически чистых продуктов питания с полезными и лечебными свойствами. К числу этих продуктов относятся не только овощи и фрукты, но и диетическое мясо индейки.