Ульяновская область, 2 апреля, 2015, 12:30 — ИА Регнум. Ульяновская прокуратура привлекла к ответственности руководителя магазина «одной цены», подвергнувшего малолетнюю девочку незаконному обыску из-за того, что она ничего не купила

В Ульяновске 13-летняя школьница была подвергнута досмотру со стороны заведующего магазина «Fix price» (магазин одной цены, известный как «все по 39 рублей», в котором продаются различные товары и продукты питания). Как выяснилось, вместе с дедушкой она пришла в торговый центр, после чего пенсионер пошел в один магазин, а девочка — в «Fix price». Прогулявшись по магазину, школьница ничего не купила и пошла к выходу, где ее остановил заведующий торговой точки и учинил обыск ее вещей и одежды. О случившемся девочка рассказала дедушке, а тот, вернувшись домой, — матери внучки, которая тут же обратилась с заявлением в прокуратуру.

Прокуратура Заволжского района города Ульяновска провела проверку по обращению местной жительницы о незаконности действий руководителя магазина

«Свои действия заведующий магазином пытался объяснить тем, что девочка ничего не купила. А раз так, то, значит, она что-то украла и ее нужно обыскать на предмет наличия товаров, — рассказал ИА REGNUM старший помощник прокурора Ульяновской области Василий Зима. — Однако, согласно закону, каждый имеет право на свободу и личную неприкосновенность. Досмотр лица или его вещей, являющийся мерой обеспечения производства по делу об административном правонарушении, может осуществляться только сотрудниками полиции. При этом помимо нарушения требований административного законодательства, несложно заметить и острый физиолого-этический нюанс: обыск девочки-подростка был совершен мужчиной, возможно, использовавшим лишь повод, руководствуясь совершенно другими интересами».

В связи с установленными обстоятельствами прокурор возбудил в отношении 31-летнего заведующего магазина «Fix price» Станислава Егорова дело об административном правонарушении по ст.19.1 КоАП РФ (самоуправство), что влечет наказание в виде предупреждения или штрафа на должностных лиц от 300 до 500 рублей.

Однако, как подчеркивает представитель прокуратуры, дело здесь не столько в денежном эквиваленте наказания, сколько в самом факте ответственности руководителя магазина. Каждому из россиян государством гарантирована защита от подобного рода произвола. Важно знать свои права и отстаивать их, в чем прокуратура, безусловно, окажет максимальное содействие.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 февраля 2015 года практически аналогичный случай произошел магазине Санкт-Петербурга. Тогда 81-летнюю блокадницу Раузу Галимову задержали по подозрению в краже трех пачек масла в кронштадтском магазине «Магнит». Администрация магазина вызвала полицию. Наряд ППС доставил бабушку в ОМВД РФ по Кронштадтскому району, где в холле при входе в дежурную часть она стала жаловаться на плохое самочувствие. Реанимационная бригада спасти ее не смогла: женщина умерла от острой сердечной недостаточности.

Главное следственное управление СК РФ по Санкт-Петербургу предъявило обвинение директору в Кронштадте Ольге Конюховой в самоуправстве (ч.1 ст. 330 УК РФ) и причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения должностных обязанностей (ч. 2). По первой статье обвиняемой грозит арест на срок до шести месяцев, по второй — заключение до двух лет. Не исключается, что к указанным обвинениям будет добавлена еще одна статья УК РФ.