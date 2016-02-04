Железноводск, Ставропольский край, 4 февраля, 2016, 14:07 — ИА Регнум. В городе Железноводске Ставропольского края прорыв на теплотрассе оставил без тепла жителей трех улиц, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого управления МЧС.

dorus.ru Теплотрасса

Авария произошла 4 февраля 2016 года в 11:00. Прорыв теплотрассы оставил без тепла жителей улиц Октябрьская, Суворова, Проскурина города Железноводска.

По уточненным данным, авария коснулась более 450 абонентов.

К 13:10 аварийно-восстановительные работы были полностью завершены. Тепло пошло в дома по штатной схеме.

Для ликвидации последствий происшествия привлекались 10 человек и три единицы техники.

Отметим, что сегодня, по данным Ставропольского Гидрометцентра, в крае температура воздуха днем +9º…+14º.

Напомним, в нынешнем осенне-зимнем сезоне уже были подобные случаи. В том числе, 19 января 2016 года в Невинномысске с 08:00 до 12:00 без тепла находились жители трех улиц. 18 декабря минувшего года авария в Кисловодске привела к отключению от тепла социально-значимого объекта.В Ставрополе 25 ноября из-за аварии без тепла остались более 6 тыс. жителей 13 десятиэтажных домов, двух пятиэтажных общежитий, а также три образовательных учреждения. Также аварии на теплотрассах происходили в городе Есентуки 3 декабря и в селе Кочубеевском 6 декабря. 14 декабря из-за порыва газопровода в районе Пятигорска была отключена котельная, без тепла остались два социально-значимых объекта.